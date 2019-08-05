根植于教育的娃娃足球，是中国足球的希望

中国娃娃足球的探索起步于上个世纪，从那时开始，中国踏上了娃娃足球发展之路。从国家到地方、从有关管理部门到中小学校，从各种培训班到各类赛事，都自上而下地进行了的尝试。当前，娃娃足球仍处于探索状态，在教育性与竞技性、“拔尖选优”取向与“全进共长”取向之间仍面临矛盾。

2014年5月，受长春市足球协会委托，东北师范大学体育学院和吉林大学体育学院联合承担了《中国娃娃足球》研究项目。为保证研究项目科学有效地推进，课题组联合了东北师范大学教育学部、心理学院、教育部幼儿园园长培训中心和吉林大学医学部，以及长春市20所幼儿园共同成立了“小刺猬中国娃娃足球”研究联盟。2017年9月，由来自教育部、国家体育总局、中国足协、北京体育大学、申花俱乐部的专家在长春为《中国娃娃足球》项目进行了评审，给予了高度的赞誉和积极肯定的评价。2018年5月，在《中国娃娃足球》课题组基础上，东北师范大学儿童运动游戏研究院成立。研究院继续以“小刺猬中国娃娃足球”研究联盟为依托，整合多方资源不断深入研究和推广中国娃娃足球事业。

课题组跨学科组建专家团队，以“娃娃足球”既是把“快乐足球”交还给孩子的“回归工程”，也是未来中国足球的“基因工程”、“希望工程”为指导思想，以全新的视野探索中国的娃娃足球发展之路。综观几年来的理论和实践探索，总结如下。

明晰理念，准确定位

娃娃足球的主体特殊性决定了其特殊性。它既不是传统意义的足球，也不是简单的由娃娃踢的足球。所以，我们必须明晰娃娃足球的理念，在此基础之上准确定位什么是娃娃足球。

首先，娃娃足球的本质属性是教育活动，而不是竞技活动。娃娃足球是幼儿园五大领域中健康领域的重要内容之一。对幼儿的身心状况和动作发展，尤其是动作发展模块中“具有一定的平衡能力，动作协调、灵敏”、“具有一定的力量和耐心”两大目标的达成具有重要的作用。因此，通过娃娃足球促进、保障孩子的身心健康发展是首要之义。

其次，娃娃足球的核心特征是游戏，而不是竞赛。《幼儿园教育指导纲要》明确指出，幼儿园教育应尊重幼儿的身心发展规律和学习特点，以游戏为基本活动。娃娃足球以极具趣味性的游戏化形式，让孩子们在遵守其身心发展所能接受的“娃娃足球规则”中活动，感受真实的速度、真实的过程、真实的成功与失败，激活孩子们运动的兴趣和追求“更高、更快、更强”的精神，而不是单一的竞赛。

最后，娃娃足球的目标是促进全体幼儿全面发展的同时发现优秀的“足球苗子”。娃娃足球不仅对幼儿健康领域方面的身心状况和动作发展有直接作用，还能促进幼儿在语言领域的倾听与表达、社会领域的人际交往和社会适应等方面的发展，是整合五大领域课程、推动幼儿全面发展的有效形式。与此同时发挥“基因工程”作用，在幼儿自小接触足球、认识足球、爱玩足球的过程中，尽早、尽可能地发现“足球苗子”，为中国足球走向世界储备后备人才。

设计课程，有效实施

为科学地探索中国娃娃足球之路，收获有效的研究成果，课题组邀请了来自学前教育、幼儿园管理、体育、运动竞技、儿科等等多个相关学科和领域的专家们，组建了一支强大的研究团队。整个团队以开阔而融合、前沿而科学的视角，遵循《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》，深化对幼儿身心发展规律和足球运动规律的全面理解，明晰了《中国娃娃足球》各个年龄段的内容体系，从“理念”到“大纲”、从“内容”到“指南”、从“比赛”方法到活动模式，形成了3-6岁娃娃足球游戏课程。同时，研发了娃娃足球专用器材，开发了把幼儿园教师转变成为娃娃足球教师的培训方案等，形成了一整套较为系统的理论体系和实践内容，为中国足球运动本身向基础领域纵深发展开辟了新的途径。

首先，设计了娃娃足球游戏课程。课题组根据不同年龄阶段的学前儿童、不同幼儿园的场地条件及设施状况，设计了不同形式、不同要求的游戏足球课程体系。其中包含不同年龄段的游戏足球课程大纲和不同年龄段的游戏足球课程指南。在具体的课程形式上，包括按照时间分配设计的每日足球活动和假期足球活动，如“每日足球早餐”、“课课练”、“周日主题活动”、“幼小衔接”等。在课程的实施主体上，除了幼儿园的足球活动，还包括家庭游戏足球辅助活动，如“餐桌争霸赛”、“客厅里的足球时光”以及“游戏干预”等内容。在课程评价方面，课题组紧密结合《指南》，建立了娃娃足球游戏综合评价体系和激励性阶段评价体系，涉及健康、语言、社会、科技、艺术等五个维度。

其次，开发了娃娃足球专项器材。为配合并保障娃娃足球游戏课程的有效开展，课题组专门设计开发了简单实用的专项器材。包括：1、“说小就小”的球门；2、“说亮就亮”的圆圈（选择性投掷）；3、“说变就变”的标志桶；4、“说来就来”足球（滚球器）；5、“说关就关”球门（可控球门）；6、“说灭就灭”的火焰（提升跑动速度）。更多的专项器材将随着中国娃娃足球探索的深入而渐渐丰富并问世，为娃娃足球的有效开展提供物质支持。

再次，构建娃娃足球赛事体系、嘉年华体系，让每个孩子每个家庭都能参于到自己适宜的活动中去。虽然娃娃足球的本质属性是教育活动，而不是竞技活动，核心特征是游戏，而不是竞赛，但不是完全禁止比赛、摒弃比赛。而且，娃娃足球是中国未来足球的“基因工程”、“希望工程”，目标着眼于促进全体幼儿全面发展的同时发现有足球天赋特长的“苗子”。因此，比赛是娃娃足球课程的重要形式和必备内容，组织适合幼儿的足球赛事是开展娃娃足球的应有之义。课题组的专家团队根据发展心理学、学前教育学、儿童卫生学等多方面的理论，参考项目幼儿园所在城市娃娃足球发展状况，有针对性地设计了项目幼儿园的娃娃足球比赛体系，包括不同年龄段的比赛频率、内容、规则、参与模式以及比赛形式等。通过科学合理的赛事设计让玩与练、练与赛、赛与玩有机地结合起来，以各种赛事为杠杆拉动娃娃足球课程的有效实施。

最后，形成了娃娃足球园长及教师培训方案。专业的足球教练去训练幼儿，容易把娃娃足球练成少儿足球及成人足球的“缩微版”，无意间走向早期专业化的轨道，背离娃娃足球的本质属性和核心特征。娃娃足球的发展好似只有培训出“幼儿食品专门厨师”才能做出“幼儿专门食品”，即需要把幼儿园的老师们变为能引领、组织、参与孩子们玩足球的娃娃足球教师，才能保障娃娃足球课程的有效实施。课题组以教育部幼儿园园长培训中心为平台，尝试形成了娃娃足球园长及教师培训方案。自2019年开始，在历期全国幼儿园骨干园长高级研修班和全国民办幼儿园园长高级研修班中，均开设了娃娃足球培训课程。这些课程得到了良好的培训效果。此外，园长培训中心举办了面向教师的娃娃足球专项培训。培训通过理论讲授与实践操作相结合的方式帮助幼儿园园长和教师树立正确的理念、掌握基本的理论知识和必备的实践技能，为娃娃足球课程的有效实施提供师资保障。

展望未来，统筹规划

2019年3月22日，教育部办公厅发布《关于开展足球特色幼儿园试点工作的通知》（教体艺厅函【2019】24号）。这是国家再次吹响了“中国足球要从娃娃抓起”的集结号。《通知》从指导思想与工作目标、原则与范围、任务要求等方面深刻阐述了新时代发展幼儿足球的重要性和建设足球特色试点幼儿园的工作路径。《通知》的颁布是我国幼儿园健康教育，乃至幼儿全面发展在新时代的的重要契机，也是未来中国足球腾飞的一个重要的“启动档”，更为我们中国娃娃足球项目的进一步探索与发展提供了指南与向导。

首先，通力合作发展“中国娃娃足球联盟”。在前期已有的合作和联盟基础上，在全国范围内积极发展实验基地幼儿园，分华东、华南、华北、西南、西北等片区设立核心实验基地园，参与《中国娃娃足球》的进一步研究、研发、实践，推广、落实娃娃足球课程。课题组将负责引领这些实验基地幼儿园通过课题立项的方式，帮助他们实施开展中国娃娃足球课程，并完成“园本化”过程，进而在当地发挥示范辐射作用，带动其它幼儿园科学有效地开展娃娃足球。

其次，系统深入开展娃娃足球园长及教师培训。师资水平是娃娃足球开展质量的重要影响因素，未来需要多方统筹开展系统深入的娃娃足球园长及教师培训。如：在培训形式上，可以线上线下相结合；在培训组织方式上，可以专项培训与综合培训相结合；在培训内容上，可以理论素养与实践技能同时抓；在培训区域上，可以核心实验基地园与普通实验基地园相结合、普通实验基地园和当地非实验园相结合，等等。通过系统深入的培训打造优秀的娃娃足球师资队伍，努力完成好4个转变，即把竞技足球转变为游戏足球、把足球教练转变为足球教师、把早期“专业”化训练转变为早期“专门”化培养、把目标单一化转变为目标多元化。让娃娃足球根植于幼儿教育，根植于家庭教育，根植于小伙伴之中，让孩子在这样的土壤中快乐成长。

最后，全面完善娃娃足球课程体系。利用信息技术建立大数据平台，不断完善评价指标体系，督查娃娃足球课程实施开展的有效性。同时，也为娃娃足球教师的反思改进提供数据参考，并逐渐形成教师与幼儿双主体共生共长的螺旋激励性评价体系。另外，在已有的实践探索中我们发现娃娃足球的独特作用不仅体现在能够促进大多数孩子的身心和谐发展、发现“足球天才”和进行早期培养等方面，还在于能够帮助因发育迟缓导致动作协调和认知障碍的幼儿改善现有状态。未来我们将在这个领域进行深入探索和及时总结，开发相关课程，以期为更多动作发展相对滞后的幼儿带来福音。

展望未来，我们将在教育部相关司局的指导、支持下，在各方的协同合作下，统筹规划，进一步深入实践进行探索，迈向中国娃娃足球的春天，开创中国足球更美好的未来。

（缴任凯 作者系教授 博士生导师 教育部幼儿园园长培训中心主任）

（张守伟 作者系教授 博士生导师 东北师范大学体育学院 院长）

（裴海泓 作者系教授 吉林大学 中国足球协会“娃娃足球工程”专家组成员）

(责编：实习生(刘一凡)、熊旭)