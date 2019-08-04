原标题：暑假里“代写机器人”热销 可模仿写字人的字体

暑假过半，孩子们的暑假作业写得怎样了？记者了解到，最近，有一种“代写机器人”开始热销。记者从购物网站卖家处了解到，确有学生买代写机器人回去写作业。不过，记者了解到，孩子购买的是少数，更多是家长购买回去替孩子写作业。“家长咨询抄卷子、做小报、写作业的都有。”一位客服工作人员告诉记者，由于南京教育机构较多，孩子们学得也很超前，三年级的孩子，已经开始做四年级的习题了，有的比较费时的暑假作业，孩子因没有时间做，家长就来购买机器人代写。 实习生 周嘉璇

“代写机器人”可模仿写字人的字体

还可以模仿家长签名

记者在网站上搜索“代写神器”、“写字机器人”，立刻跳出来几十个卖家。价格从200余元到上千元。有的需要自己组装，有的则相对简单。不过基本上所有的“机器人”都是机械手臂上装一个握笔位，装钢笔、水笔、铅笔都可以。

据卖家介绍，“代写机器人”可直接与电脑相连，下载软件后，在相应的字体栏里，选择自己想要的字体。如果想要机器模仿自己的字体，则需要将自己的字体随意扫描添加进去。确定后，机器人就可以按用户排版的要求写字、画图、画表格，还能画画和模仿家长签名。简单地说，其实就是把自己想要的内容用键盘敲一遍，然后通过写字机器人来写到纸页上。机器人只是一个写字的工具，而具体的文本内容依然需要人自己进行思考编辑。机器人的抄写速度并不快，为每分钟40个字左右。

记者选择了销售量最高的一款，价格在800到980元的“自动写字机器人”点了进去。打开页面后，产品描述为“全金属、写字神器、仿人手写、绘图神器、包教会”。随后，记者以中学生的身份与卖家交谈，当说明购买此物是要用来完成暑假作业后，卖家毫不避讳地问记者作业的格式是什么。“看的，要看格式，不是所有的都能写”卖家直言道。据卖家介绍，使用这款“写字机器人”必须要连接电脑，联网使用，还须提供电子文件，如Word、Excel、Txt文件等。A4，教案、工程资料是“绝对能写的”。

记者了解到，虽然“写字机器人”可以模仿使用者笔迹，但仅限于对书写要求不高、重复类的抄写。毕竟在书写方式上，机器人与人不同，机器人在字间距、字体大小等方面比较规范，而人用笔写字时，字间距、写字力度与字迹规范很难做到完全一致。而且机器人在写字的时候，也需要人在旁边看一下，注意纸张不要歪掉，要压好本子等。

买家多是资料员、文秘等

也有家长买回去帮孩子做暑假作业

记者看到，代写字机器人尽管价格不菲，但销量还不错，有卖家月销售500-700台。“平时的教案和研讨会实在是太多了，有了这款机器人，就可以解放双手”、“工作需要，明明有电子档的台账记录，部门非得要手写版本的，给我们带来了极度的困扰”……记者浏览了所有的买家评价后发现，买家秀的群体多为资料员、教师、文秘等。有的买家自称是公司职员，购买“代写神器”用途是将电子台账记录转换为手写资料，以便上级部门检查；有的买家是为了抄写教案；还有的自称是为了批量填写工程建设验收表格。用户们反映，使用效果不错。

那么目前南京中小学生购买这种机器人的多不多呢？记者在建邺区一家教育机构问了十几位中小学生，他们都表示不知道还有“写字机器人”这种“神器”。并表示也不会去购买使用。“价格有些贵了，没有这个必要，还是自己写吧，我都已经习惯了。”一位初中生告诉记者，她刷抖音时看过这种机器人，但不会购买。

不过，当记者在网上挑了另一家卖家，以家长的身份咨询的时候，却被告知，有不少家长购买这款机器，是替孩子写作业。“学生买的不多，毕竟程序比较复杂，大人都要学一个小时。”卖家告诉记者，购买代写字机器人的家长比孩子多。有的是孩子学校喜欢布置手抄报，有的是班级会罚抄作业和抄卷子，这两种情况比较少，稍微多一点的是买回去给孩子写作业的。“一开始遇到咨询替孩子写作业的家长，我还以为是孩子冒充的，后来发现确实是家长。”一位卖家告诉记者，像南京这种教育机构比较多、孩子竞争很激烈的城市，虽然学校的暑假作业布置得很灵活，不再是一个单调的作业本，但有些孩子学得比较超前，有的五年级的已经学到了初一的内容。寒暑假对孩子来说，就是学习新一级内容的时间，那么像假日小队手册、作文笔记之类的暑假作业自然是没空做了，便可以找“代写机器人”帮忙。记者了解到，这种机器人写英语也是可以的，写得比中文还溜。

专家

写字机器人

违背了老师初衷

“感觉挺无奈的！”南航附中一位资深教师告诉记者，目前南京市面上不少教育机构存在“超前学习”。“这就像剧场效应，第一排的人站起来了，那后面大家就都得站起来。导致本来能坐着看完的一出戏，非得站着看，虽然最后效果是一样的。”这位资深教师表示，超前学习并不是唯一捷径，如果学习兴趣、学习态度和学习习惯等非智力因素跟不上，可能会对孩子产生负面影响。

不过，对于让“代写字机器人”代替孩子写作业，老师和家长们的态度较为一致。教育专家表示，在大家的思维中，严格要求孩子是家长应有的形象，家长老师们反感的不是“写字机器人”，而是孩子偷懒。另外一方面讲，好记性不如烂笔头，语文和英语学科，一定程度的生词强化抄写确实必不可少。老师留抄写作业的初衷，是让学生通过抄写加深理解和记忆，而写字机器人违背了老师的初衷，对孩子学习百害无一利，家长们当然会反对。

律师

伪造签名

可能构成欺诈

有人担心，如果有人购买该产品从事违法用途，这将产生严重的后果。对此，北京市浩天信和（南京）律师事务所周健律师表示：“例如伪造合同签名，虚构事实、隐瞒真相，就有可能构成合同诈骗罪。”（记者 徐媛园）

(责编：郝孟佳、岳弘彬)