山东改革基层教师职称制度 实行“定向评价定向使用”

原标题：山东改革基层教师职称制度

近日，山东省人力资源和社会保障厅、山东省教育厅联合发布通知，决定建立符合基层教师特点的“定向评价、定向使用”基层中小学教师职称制度，鼓励人才到基层任教，在基层长期从教。

山东这一政策中的基层中小学是指山东省乡镇及以下公办中小学（含公办幼儿园）。基层中小学教师一般是指在基层中小学从事教学工作，在职在岗领取乡镇人员工作补贴的一线教师。山东在基层中小学增设基层中小学教师高级职称，名称为基层中小学高级教师、基层中小学正高级教师。在基层中小学任教的教师，可根据自身条件，自主选择参加中小学教师职称或基层中小学高级教师职称评审，同年度不得同时申报两种类型的职称。取得中小学教师职称的，可申报高一级中小学教师职称或基层中小学教师职称；取得基层中小学教师职称的，只可申报高一级基层中小学教师职称。

山东基层中小学教师职称实行“定向评价、定向使用”，评聘结合，仅限在基层中小学中聘用（任）。取得基层职称的教师交流到非基层学校，不得按照基层职称聘用（任），不再享受相应的职称和工资待遇。取得基层职称连续聘满5年，考核合格且按要求完成继续教育的，经中小学教师职称评审委员会考核认定通过后，可换发相同级别的中小学教师职称证书。同时，山东还将基层中小学教师正高级、副高级职称评审权限下放至设区的市，由设区的市根据基层中小学教师高级职称评审标准条件，结合本地实际，制定本市的标准条件。（魏海政）

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