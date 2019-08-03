九旬老人叶连平：做一只和时间赛跑的“萤火虫”

原标题：做一只和时间赛跑的“萤火虫”

7月31日早晨，叶连平在“留守未成年人之家”教室里上英语课。

暑期伊始，在安徽省和县乌江镇卜陈村“留守未成年人之家”，92岁的退休教师叶连平又开始了暑假的忙碌。每天，叶连平上午讲课3个小时，下午讲课两个小时。除了上课，叶连平还要给孩子们打印教材，批改、点评作业，日程被安排得满满当当。

叶连平生活的卜陈村，位于和县乌江镇中东部，村里的年轻人大多外出工作，留下的多是老人和孩子，家长普遍没有能力辅导孩子学习。2000年，原本是老师的叶连平决定创办“留守未成年人之家”，为孩子们免费补习英语。

叶连平无儿无女，和老伴过着清贫的生活，至今还住在30多年前盖的平房里。尽管如此，在叶连平家吃住的孩子一直没有间断。有的学生离家比较远，来回上下学不方便，叶连平就让这些孩子住在自己家里，包吃包住，不求回报。19年来，叶连平帮助过的孩子超过1000名。

近年来，叶连平也得到了当地政府和全国各地志愿者的大力支持，获得了不少荣誉和赞美。“留守未成年人之家”墙上挂着锦旗和奖状，教室的墙上写着“乡村永不熄灭的烛光”。面对这些荣誉，年逾九旬的叶老师说：“蜡烛光很亮，能照亮的地方也很大。我能照亮的地方很有限，充其量也就是一只闪烁微光的萤火虫。我现在最缺的是时间，我要跟时间赛跑。”新华社记者 刘军喜 文/摄

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