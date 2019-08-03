青少年近视率居高 视力健康纳入考核

原标题：提高国民素质远离近视

● 我国儿童青少年总体近视发病形势严峻，2018年全国儿童青少年总体近视率为53．6％。其中，6岁儿童为14．5％，小学生为36％，初中生为71．6％，高中生为81％，近视防控任务艰巨

● 纵观这几年国家政策的走向可以发现，政策规定越来越明确、具体，具有可操作性。下一步的关键是在地方政府和学校中落实责任人，把儿童青少年的视力健康情况纳入对个人和单位的考核指标里，明确规定相应的奖惩措施，对达不到要求的个人和单位进行问责

● 从法治的角度看，亟须制定基本医疗卫生与健康促进法、家庭教育法，修订《学校卫生工作条例》等法律法规，依法明确相关各方的法律责任，保障儿童青少年远离近视目标的实现

据国家体育总局2010年发布的《国民体质监测公报》显示，我国小学生近视患病率为31．67％，初中生为58．07％，高中生为76．02％。2014年，教育部全国学生体质与健康调研结果显示，中国小学生视力不良检出率达到45．71％，初中生达到74．36％，高中生达到83．28％。

国家对儿童青少年近视问题的关注，正在提升至前所未有的高度。

近日，《国务院关于实施健康中国行动的意见》印发，明确15个专项行动，其中包括实施中小学健康促进行动，“到2022年和2030年，全国儿童青少年总体近视率力争每年降低0．5个百分点以上，新发近视率明显下降。”

接受《法制日报》记者采访的专家认为，从法治的角度看，亟须制定基本医疗卫生与健康促进法、家庭教育法，修订《学校卫生工作条例》等法律法规，依法明确相关各方的法律责任，保障儿童青少年远离近视目标的实现。

青少年近视率居高

可能引发社会问题

“拿到孩子的学期评价手册时，看到她一只眼睛视力4．6，另一只眼睛视力4．7，我都不敢相信，她才一年级呀。”采访中，北京市民王月琳告诉《法制日报》记者，她的女儿瑶瑶在上幼儿园时并不近视，那时双眼视力都在5．1以上，“当时她的同学中已有人近视，我还在心里为自己骄傲呢”。

此前，王月琳希望女儿能够健康、快乐地成长，所以瑶瑶在幼儿园小班、中班时，除了舞蹈，什么都没学，放学就是在外面疯跑，她的同学则在学钢琴、美术、乐高等各种课程。到了大班，同学们纷纷去上幼小衔接班，瑶瑶仍旧是玩。

幼儿园毕业后，瑶瑶进入北京一所普通小学就读，各种不适很快显现。

先是学习跟不上。老师在班里调研后发现，全班39个孩子大多数在校外学过英语、数学，于是授课进度很快，并让家长给孩子补课。“我哪能给孩子补好课呀，只能送她到校外培训机构学习。”王月琳说。

家庭作业对瑶瑶来说也成了问题。老师没有给孩子们留书面作业，但有网上作业，让孩子们自愿在手机App上完成。

“您说我能不让孩子完成吗？”据王月琳介绍，瑶瑶在课堂上还没完全学会，完成家庭作业更是费劲儿，“每天抱着手机都要半小时以上”，很少到户外玩耍、运动。

回想过去这一学年，王月琳反思说：“小孩不近视才怪。”

王月琳还发现，瑶瑶所在班级近视的小朋友不在少数，在放假前拍的班级集体照上，有4个孩子已经戴上了眼镜。根据家长之间的讨论，两只眼睛视力低于5．0的孩子差不多有一半。

这种现象并非孤例。国家卫生健康委员会疾病控制局副局长张勇在今年4月召开的一次新闻发布会上称，我国儿童青少年总体近视发病形势严峻。2018年全国儿童青少年总体近视率为53．6％。其中，6岁儿童为14．5％，小学生为36％，初中生为71．6％，高中生为81％，近视防控任务艰巨。

据首都师范大学硕士生导师傅添介绍，虽然当前人们的物质生活水平有了极大的改善，但总体上来看，儿童青少年的健康情况不容乐观。近视问题只是其中较为明显的问题之一。

在傅添看来，儿童青少年的视力健康正在面临前所未有的威胁，如果不及时治理，将引发严重的社会问题。

北京大学出版社出版的《国民视觉健康报告》研究同样指出，如果近视人口持续增加，在航空航天、精密制造、军事等领域，符合视力要求的劳动力会面临巨大缺口，甚至会直接威胁国家安全。

首都医科大学副教授刘炫麟告诉《法制日报》记者，根据世界卫生组织一项研究报告可知，目前我国近视患者达6亿人，青少年近视率居世界第一并呈现逐年上升的趋势，青少年眼健康已经成为我国重大公共卫生问题。

电子设备威胁视力

家庭管教约束不严

其实，儿童青少年近视问题早已引起国家层面的高度关注。

早在2007年5月，《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》已经印发，其中提出通过5年左右的时间，使我国青少年普遍达到国家体质健康的基本要求……近视的发生率明显下降。

一年多之后，教育部制定《中小学学生近视眼防控工作方案》，就保护学生视力提出工作措施，包括保证睡眠、建立视力定期检测制度、坚持每天一小时体育锻炼制度等。

傅添在采访中坦言，中央在教育政策文件中一直强调健康第一的理念，但这种理念在各地并未得到很好的执行，一个很重要的原因在于，政策本身停留在理念引导层面，缺乏详细、具体的实施细则和评价标准。

傅添认为，网络信息时代对孩子视觉的诱惑是空前的，电脑、手机、游戏机等电子设备几乎随时随地可见，网游、手游等娱乐方式在儿童青少年中普遍流行，他们的视力健康面临前所未有的诱惑和威胁。“一些家长还没有充分意识到这些电子设备对儿童视力的巨大威胁，缺乏必要的管教和约束，甚至家长自己也沉溺于电脑、手机和平板之中，给孩子造成很坏的影响。”

此外，当前多数中小学里的健康教育流于形式，普遍存在着重视不足、实施不力的情况，对健康教育的认识过于简单，不重视培养学生的健康习惯和健康的生活态度。

据国家体育总局2010年发布的《国民体质监测公报》显示，我国小学生近视患病率为31．67％，初中生为58．07％，高中生为76．02％。到了2014年，教育部全国学生体质与健康调研结果显示，中国小学生视力不良检出率达到45．71％，初中生达到74．36％，高中生达到83．28％。

这些数据表明，我国青少年体质健康持续下滑的趋势并未得以根本改变，学生的近视率等指标仍在上升。

视力健康纳入考核

相关法律有待完善

转折点出现在2015年10月。彼时，党的十八届五中全会召开，在随后发布的会议公报中，明确提出推进健康中国建设。

一年之后，中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，提出将健康教育纳入国民教育体系，把健康教育作为所有教育阶段素质教育的重要内容。

紧接着，国家卫生计生委、教育部等据此联合印发《关于加强儿童青少年近视防控工作的指导意见》。这份指导意见明确指出，近年来我国儿童青少年近视发生率呈上升趋势，且随年龄增长有明显增加；近视已经成为影响我国未来国民素质的严重问题。

党的十八以来，我国应对儿童青少年视力危机的政策层次日益提高。

2018年8月，教育部、国家卫生健康委员会、国家体育总局、财政部、人力资源和社会保障部等八部门联合印发了《综合防控儿童青少年近视实施方案》。

今年7月，《国务院关于实施健康中国行动的意见》印发，国务院办公厅配套印发《健康中国行动组织实施和考核方案》，国家层面成立健康中国行动推进委员会并印发《健康中国行动（2019－2030年）》。

实施中小学健康促进行动成为健康中国行动的15个专项行动之一，其中包括，到2022年和2030年，国家学生体质健康标准达标优良率分别达到50％及以上和60％及以上，全国儿童青少年总体近视率力争每年降低0．5个百分点以上，新发近视率明显下降。

《国务院关于实施健康中国行动的意见》还提出，建立绩效考核评价机制，强化各地党委、政府和各有关部门的落实责任。从今年起，每年还将开展各省（自治区、直辖市）人民政府儿童青少年近视防控工作评议考核。

傅添认为，纵观这几年国家政策的走向可以发现，政策规定越来越明确、具体，具有可操作性。下一步的关键是在地方政府和学校中落实责任人，把儿童青少年的视力健康情况纳入对个人和单位的考核指标里，并且明确规定相应的奖惩措施，对达不到要求的个人和单位要进行问责。

“对学校而言，应通过立法来保障学校在健康教育方面的资源，解决师资、课时、教材等严重不足的问题；对家庭而言，亟须出台家庭教育法，明确落实家长在孩子的身心健康发展上所担负的法律责任，从而在约束家长的教育行为时能有法可依。”傅添说。

刘炫麟同样认为，防治和改善儿童青少年近视，一方面家长、学校、政府等应该贯彻执行国家有关政策，另一方面也需要相关各方积极参与。

此外，刘炫麟还建议，从法治的角度看，亟须制定基本医疗卫生与健康促进法，修订《学校卫生工作条例》等法律法规，依法明确相关各方的法律责任，改变当前儿童青少年近视的严重局面。（陈磊）

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