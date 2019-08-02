笔耕不辍六十载 用诗歌搭建起纯美世界

人民网北京8月2日电（孙竞）“金波先生的诗歌《我有一盒彩笔》中有一句‘画一个绿色的太阳，为了让夏天凉爽’。我们有位学生认为这首诗有常识性错误，太阳不是绿色的。课后，老师让他发挥想象力仿写诗句，他真的写出来‘画一个金色的太阳，为了让黑夜不再黯淡无光。’”全国著名特级教师、清华附小校长窦桂梅说，“金波先生诗歌中蕴含着美好的情感，潜移默化中教育了孩子。”

日前，由中国作家协会儿童文学委员会、中国现代文学馆、中国少年儿童新闻出版总社联合主办的“呵护童心纯美60年——金波儿童诗创作交流活动”在中国现代文学馆召开。近二十位作家、评论家共同探讨金波的儿童诗世界以及诗歌之于儿童教育的意义。

作为著名儿童文学作家、诗人，金波先生从1956年发表第一首儿童诗至今，笔耕不辍，创作了《流萤》《春的消息》《雨后》等很多脍炙人口的儿童诗。他更将十四行诗引入中国儿童诗创作领域，创作了《献给母亲的花环》《我们去看海》等作品。他坚持儿童诗歌创作六十余年，在超越一个甲子的时光里，为孩子们搭建了一个纯美的世界。

北京大学教授、北京大学诗歌研究院院长、著名评论家谢冕在研讨会上称金波为“可亲、可爱、可敬的永远的大朋友”。他认为，在金波作品中，世间不美的事物、我们周围的丑陋和不洁被神奇地“过滤”了，他给天真无瑕的心灵在想象中留下一片晴朗的天空。中国作家协会儿童文学委员会原主任、著名评论家束沛德认为，金波的作品能够经受住时间检验、具有永恒的艺术生命力，是因为他十分珍惜童年生活、自然万物、母爱亲情的馈赠。金波儿童诗富有音乐性，讲究韵律美，他率先把十四行诗引入儿童诗领域，这是金波对当代儿童文学的独特贡献。

据统计，部编本语文1-6年级12册教材共选有古诗文132篇，平均每个年级20篇左右，约占课文总数的30%。全国政协常委、副秘书长、民进中央副主席朱永新在研讨会上表示，诗歌语言精炼、含蓄，富有韵律感、想象力和感染力，便于吟诵传唱，是学生积累词汇、淬炼语言最重要最有效的方式。

著名儿童文学作家、出版人白冰谈到，儿童诗给当下少年儿童带来心灵滋养。”小读者通过阅读诗歌，感受自然之美、自然之趣，永远保持好奇之心；感悟情感的力量，提升爱世界万物万事的能力；感受语言之美，提升母语的使用能力。希望每一个孩子能够爱诗、读诗，学会诗意地生活。”白冰说。

“亲近儿童文学，亲近孩子。我是幸福的。”八十五岁高龄的金波先生最后表示，儿童文学的写作意味着童年的回归。这回归不仅是童年的单纯和乐趣，更是回归童年的历史和社会的变迁。他希望继续思考，继续实践，继续创作出更好的作品。

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