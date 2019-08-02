中小学健康促进行动：一增一减一保障

湖北省秭归县归州镇航天希望小学学生在进行趣味篮球赛 刘昶荣/摄

教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，中小学健康促进行动是健康中国行动15大行动中非常重要的基础性行动。

王登峰表示，教育部牵头推进这项行动主要从三个方面来做，叫做“一增一减一保障”。“一增”是加强体育与健康课和课外锻炼时间，这是促进健康的最积极、最主动的方式。“一减”就是要把不必要的负担减下来。“一保障”就是要建立健全各项制度，确保学校体育课能够增上去，确保不必要的课业负担减下来。

“近视防控目标是中小学健康促进行动最集中、最敏感的一个。”王登峰说，“第一是要增加体育锻炼和户外活动；第二要减轻不必要的课业负担；第三要做好保障，包括改善照明条件、坚持眼保健操制度、掌握科学用眼的知识、养成良好的生活习惯。这三个方面都能做到了，近视问题就会得到遏制，中小学健康促进行动就会取得明显进展。”

据悉，《综合防控儿童青少年近视实施方案》这一系统防控近视的文件，明确了综合防控儿童青少年近视的年度目标——每年总体近视率下降。责任书里明确了每个省的总体近视率要下降0.5或1个百分点以上。“今年年底，我们就要把测出来的数据和去年的做一个对比，哪些省完成了近视率下降任务，哪些没有达到，向社会公布。”王登峰说。

上海体育学院院长陈佩杰说：“研究发现，近几年学校环境促进学校体育改善积极，2016年至2018年得分分别为82.6分、84.6分和85.1分，上升趋势明显。儿童青少年体育健身意识和体质健康达标水平稳步提高。2018年小学、初中和高中学生健身意识得分分别为74.1分和65.8分，相比2016年分别提高了4分和2.3分。积极的体育健身意识是学生参与体育活动的原动力。健身意识的提高是本质的改善，有着重要意义。”

陈佩杰说：“在研究工作中，我们感到，中国青少年体质健康问题虽然有些改善，但整体上形势仍比较严峻。第一，虽然我国青少年身体形态发育水平在不断提高，但超重和肥胖等问题却日益严重。1985年到2014年的全国调查结果显示，中国学龄儿童超重率从1985年的1.1%上升到20.4%，肥胖率从0.5%上升到7.3%。第二，虽然我国青少年体质健康水平整体上有向好的趋势，但‘增龄递减’的现象仍然没有改变。从2016年、2017年、2018年的调查数据来看，学生体质健康的整体优良率分别为26.5%、29.3%、30.3%，上升趋势明显。但随着学段升高，学生体质下降的趋势也很明显。2017年调查数据显示，小学生体质健康达标率为92.1%，中学生为88.0%，大学生为74.4%。第三，从全国范围来看，学生体质健康水平的区域差异很大，体质健康发展不平衡问题还比较突出。”（鄢光哲）

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