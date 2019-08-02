湖南：定向培养万名师范生 全面实行基层职称制度

原标题：每年定向培养万名师范生 全面实行基层职称制度 湖南为基层学校解人才之渴

日前，湖南省委办公厅、省政府办公厅印发《促进人才向基层流动实施方案》，鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动，为学校等基层单位解决人才之“渴”。

湖南将加大基层人才特别是教师的培养力度：加大农村定向大学生公费培养力度，每年定向培养师范生一万名、医学生1500名、农技特岗人员500名。完善乡村教师培养补充体系，乡村学前教育、义务教育教师补充分别以地方师范院校专科、本科公费师范生为主，乡村普通高中教育教师补充以高水平师范大学和综合性大学本科公费师范生为主。

湖南将在基层卫生、教育、农林业领域全面实行基层职称制度，推行基层专业技术人才职称定向评价、定向使用、定向聘任。所有系列（专业）常规评审一律将专业技术人才服务艰苦边远地区和基层一线的业绩作为职称评审的内容，并赋予评价权重。城市中小学教师晋升中、高级职称应有一年或累计两年以上农村学校工作经历。乡村学校教师评定为特级教师和高级专业技术职务，须服务5年后方可流动。

湖南还将持续实施高校毕业生“三支一扶”计划，每年选聘400名大学生到基层工作。每年从在基层工作的高校毕业生中遴选一批优秀人才，建立基层后备人才名单，纳入各地年轻干部队伍和人才队伍建设规划。（阳锡叶）

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