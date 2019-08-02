称代收学费 班主任骗学生48万

利用在学校担任班主任的便利，孙某以代收代缴学费的理由，骗取了23名学生共计48万元学费，用于偿还自己的高利贷欠款。8月1日上午，孙某因涉嫌诈骗罪在昌平法院出庭受审。

去年9月，北京科技经营管理学院如期开学，学生们也都正常回到学校上课。但一周后，2017级航空一班的部分同学被学校的学生管理处召集起来开会，老师专门询问了他们当年的学费是如何缴纳的。有23名学生表示，他们在到校前通过银行转账或微信、支付宝的方式，将当年的学费交给了班主任孙某。

事实上，孙某并非是北京科技经营管理学院的在职教师，他就职于北京聚华教育投资有限公司（简称聚华公司）。聚华公司与学院之间是合作关系，孙某便被公司派到学院担任班主任，负责班级的日常管理。

按学校的正常收费流程，班主任仅负责向学生发送缴费通知，学生则需要在到校后直接向财务部门缴纳学费。只有在极其特殊的情况下，班主任才会代收费用，并需要在收费后立即将钱款交至财务部门。

而孙某利用担任班主任的便利，在开学前通过微信群向学生通知缴费时，谎称学校正在装修，收取学费不便，学生可以将学费先交给自己，他再统一交给学校。于是，班级内有23名学生向孙某缴了学费，金额共计48万余元。

这些学费，被孙某用于偿还了自己的高利贷资金缺口。据了解，孙某多年前在某网络贷款平台上借了3万元，为了还贷又多次借款，截至案发前，其欠款总额已达70万余元。而学生们在受骗后为了顺利毕业，只好向学校再次缴纳了学费。

在与孙某谈话后，学校确认其已经无法偿还学费，于是报了警，孙某就在学校会议室被捕。今天上午，孙某因涉嫌犯诈骗罪，在昌平法院受审。

“我对学生、家庭、单位造成了很大的影响和伤害，我都认。”孙某对检察机关的指控表示全部认可，并表示会尽力赔偿被害人的损失。

昌平检察院认为，孙某以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取财产数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

本案没有当庭宣判。

昌平区检察院第一检察部朱吉鹏检察官表示，学生的防骗能力比较差，而孙某平日与学生的关系融洽，于是取得了学生的信任。时值开学季，学生和家长都要提高防骗意识，不要相信任何人能够代收学费的理由，一定要到学校的财务窗口缴费，并取得有效的发票等缴费凭证。（刘苏雅）

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