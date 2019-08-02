甘肃回应高考录取“高分”滑档：志愿填报不当是主因

8月1日，甘肃省教育考试院发布消息称，近几天，有个别考生反映2019年甘肃省普通院校本科二批次录取中出现“高分”滑档等问题。对此，甘肃省教育厅和教育考试院组织相关专家进行分析研究，从数据分析结果看，志愿填报不当仍然是滑档的主要原因。

根据国家考试招生制度改革“逐步减少录取批次”的要求，从2019年起，甘肃省普通高校招生录取本科二、三批合并，考生可填报平行志愿个数由原来的6个增加至9个。

甘肃省教育考试院表示，在划定录取控制分数线时，根据招生计划数，并综合考虑民办、独立院校收费较高、往年本科三批线上考生报考积极性不高等因素，本科二、三批合并使得今年的本科二批线较往年有较大降幅。从目前的录取情况来看，今年首次本科二、三批合并后，考生志愿填报意愿增高，造成部分院校尤其是民办、独立院校的投档最低分有所提高，但平行志愿模式“分数优先、遵循志愿”的投档原则对每个考生都是公平的。

有考生疑惑，为何有些院校提档线高，征集志愿又有缺额，自己报考该校却进不了档？

甘肃省教育考试院称，甘肃省普通类文理实行平行志愿(提前批及民族专项等特殊类除外)按照“分数优先，遵循志愿”原则：依据院校招生计划数，按照考生填报志愿1—9的顺序依次检索，只要考生有一个志愿满足高校，后面的志愿不再检索；对于高校来讲，分数优先，只要报考该校志愿的所有考生按成绩依次排队，比如某高校招10人，第十个考生的排序成绩就是该校的最低投档线，排在后面的考生就无法进入该校。

投档时，这十个考生一次性满计划全投，即一轮投档，但是有可能有些考生填了专业不服从调剂，而这个不服专业调剂进档考生分数又达不到某些专业的分数要求，院校只能退档，把这个计划用于征集，把上学机会留给征集考生，这就是产生了学校提档分数较高，但征集时该校又有名额，而自己成绩低于该校首次投档线又进不了该校的原因。

征集时，计划少，报考的学生多，平行志愿投档时产生的提档线可能比首次投档线要高得多。还有些民办、独立院校正式投档时按计划一次性投满，但在录取过程中，院校主动与考生联系，增加双向选择。因学费较高，有些考生主动退档，因此也产生大量的缺额用于征集。

甘肃省教育考试院提到，值得注意的是，因为今年首次实行本科二、三批合并，为了确保“有学上”，一些成绩比较理想的考生在填报志愿时选择了1-2个民办或独立学院，但在前几个二本公办院校志愿填报不当的情况下，滑档到民办院校，无形中占去了原本低分考生的录取名额。在这种情况下，低分考生填报目标学校却不够录取分数线，因此造成部分院校尤其是民办、独立院校的投档最低分大幅度提高，最终造成了成绩并不占优势的考生滑档。(记者 苏季)

(责编：实习生(徐玮辰)、熊旭)