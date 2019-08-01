2019戏曲传承与全媒体传播座谈会举行

人民网北京8月1日电“为人民抒情 追梦新舞台—2019戏曲传承与全媒体传播座谈会”7月30日在北京召开，与会嘉宾就新时代如何结合全媒体传播手段传承和弘扬中华传统戏曲文化进行对话和探讨。

中国艺术研究院京剧研究中心主任秦华生表示，借助新媒体技术，承载着优秀中国文化与中国故事的戏曲艺术不仅能走近民众，而且能走向世界，进而有效传播中国优秀传统文化，彰显中国文化自信。除了向世界传播中国戏曲，新媒体更承担着向年轻人推广戏曲的责任。

“互联网为戏曲尤其是地方戏曲发展带来新机遇、新舞台。”光明日报社副总编辑陆先高说，“戏曲需要传承更需要科普，网友需要科普戏曲，剧团需要科普互联网。”

中国戏曲学院戏文系主任谢柏梁表示，当前高校依然有很多人在看戏、评戏、甚至是写戏，他们是中国戏曲不可缺少的新鲜血液。今天越来越多的年轻人向传统戏曲表示敬意，为传统文化走向世界做出不懈的努力。我们应该从文化责任出发，大力支持这批年轻人。

据悉，本次活动由中央网信办移动网络管理局指导、文化和旅游部艺术司支持、光明网主办，行业主管部门负责人、戏曲界知名演员、编剧、评论员，高校学者和直播平台代表等嘉宾参加了活动，热议戏曲传承与全媒体传播。（郝孟佳 王子文）

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