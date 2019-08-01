上财“千村调查”:1955名学生走村串户感知中国乡村教育

图为上海财经大学学生访谈村民。董少校/摄

穿越蜿蜒的山路，走过石块砌成的小道，来到村民程小红家。这里是贵州道真县玉溪镇城关村，7月31日上午，上海财经大学学生周文毅和张庭轩前来开展乡村教育主题调查。

家里有几口人？一年有多少收入？孩子读几年级了？在二楼的露天平台上，两名学生与村民用贵州话攀谈，并在访谈表格上记录。

上海财经大学从2008年开展“千村调查”暑期社会实践活动，截至2018年，累计有18498人次大学生参加，走进9959个村庄13.5万农户，调查中国的农村、农民、农业问题，主题涉及粮食安全、农村养老等。2019年的实践活动聚焦乡村教育，1955名大学生将走访全国31个省区市1383个村的20556家农户。

记者了解到，上海财经大学今年的“千村调查2.0版”更加注重“三农”主题设计，更加注重实践活动对人才培养的支撑与反哺，同时规范高质量的千村数据库建设，提升调查成果服务国家战略的能级和学术价值。

经过45分钟的面对面访谈，周文毅和张庭轩完成了对程小红的家庭情况调查。回到住处后，他们将把收集到的数据资料输入数据库。

上海财经大学党委书记许涛也走进农家院落，倾听农户讲述，辅助学生提问。他说，“千村调查”引领大学生走进农村，了解国情民情，在担当中历练，真正把调查和研究成果写在祖国大地上。

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