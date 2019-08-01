重庆潼南暑期给孩子补上“生存课”

原标题：重庆潼南：暑期给孩子补上“生存课”

正值暑假，天气炎热。在重庆潼南区，却有一大批孩子因为要“补课”，又离开了家，一些家庭原计划的暑期自驾游也推迟了。但这次“补课”，家长和孩子没有牢骚怨言，反而是争先恐后,报名人数逾万，区教委最终根据实际情况确定3000名学生参加……

什么样的“课”让他们补得如此“张扬”？这又是什么样的“课”，能让家长孩子“补”得心甘情愿？带着诸多疑问记者进行了实地采访。

学习一次，受用一生

在潼南区实验中学宽阔的足球场上，6个蓝色的支架泳池特别显眼。记者看到，池中水波荡漾，在教练的耐心教导下，孩子们正进行扶壁蹬腿练习；教室里，心肺复苏的急救方法正开讲；消防课上，滚滚浓烟中的逃生办法，防烟面具、逃生绳的使用等，孩子们牢记于心。

潼南区这场为期21天的大规模“补课”从7月4日起全面启动，全区3000名中小学生分3期实施。在7天全封闭状态下，进行了游泳、灭火、防卫、急救（心肺复苏）、家务等基本生存能力训练。

说到基本生存能力，几年前，某地一家7口溺亡事件，让潼南区委教育工委书记、区教委主任刘昌荣至今叹息不已。为救在水库边洗手时失足落水的孩子，其父母、兄弟姐妹等7人相继溺水，“这家小孩会游泳该多好啊！”

“中小学基本生存能力这一课必须补上！”针对当下教育短板，潼南区教委制定《潼南区中小学生基本生存能力三年培育行动计划》，全面落实立德树人根本任务，进一步探索开展素质教育和安全教育的新路子。

潼南区把每年暑假确定为中小学生“基本生存能力集中训练月”，以“游泳、灭火、防卫、急救（心肺复苏）、家务”5项内容为训练重点，2018年试点，2019年全面铺开，以全面提升全区中小学生基本生存能力，真正实现学习一次，受用一生。

项项有标准，样样得过关

涪江小学五年级学生李文凯告诉记者，训练期间，作为宿舍长，他带头整理内务，积极参加各项活动。“我现在不只代表自己，还代表集体，要以最好的姿态作表率。”

7天里，没有零食，没有手机，也没有动画片；7天里，只有两套训练服，得天天换洗；7天里，不能睡懒觉，早上6点半准时叫醒，晚上9点半休息；军姿站立、火灾逃生、现场救护，项项有标准，样样得过关……全封闭、军事化的管理训练，让孩子们在习得多项基本生存能力的同时，也有了别样的人生体验。

自从参加了生存能力训练，“我可以，我能行”成了育才小学学生邹洪的口头禅。回到家后，不再赖床，不再挑食，不再把手机捧着，默默地把自己的衣物清洗干净，偶尔向小伙伴们展示“精湛”的拳术。邹洪的父母惊喜于他的改变，逢人就夸，这次训练让儿子变成了“小大人”！

记者在采访中了解到，5个训练项目课程，管理团队都是经过认真研究、反复打磨，并根据孩子年龄特点，按小学低段、高段和初中段，分段设置训练难度，突出科学性、针对性和实用性。

明年，潼南区中小学基本生存能力培育将扩大到5000—10000人的规模，在不断完善课程体系等配套工作后，也将逐步纳入学校常态教学。

突出公益，突出实效

潼南区委、区政府高度重视该项活动，作为区委教育工作领导小组组长，区委书记曾菁华多次过问，要求把该项活动作为开展素质教育和安全教育的重要举措，抓紧抓实抓好。

千人训练场面，涉及诸多教学内容，怎么实施？潼南区开拓思维，在资金上采取财政安排一点、家长承担一点、社会支持一点的办法解决。同时整合社会各方资源，通过“职教+”运行机制，降低成本，突出公益，注重专业，注重实效，力争“花最少的钱，办最好的事”。

在区职教中心的具体承办下，区游泳协会、区消防支队、区人武部、区红十字会、区实验中学等纷纷加入进来，合力做好“壮体能、会技能、强智能”三篇文章，并从吃、住、行、训入手，制定安全预案和应急预案，确保每一名学生高高兴兴来、平平安安回。

此外，区教委为每一名合格学员发结业证书并把考核结果作为素质教育的重要部分，记入学生成长档案。同时，三年培育行动计划工作推进情况，也将纳入学校年度综合目标考核。

“跳出教育看教育，跳出教育办教育。”刘昌荣说，只有如此，教育才能汇聚更多力量，培养社会有用之才。下一步，潼南区将完善培育体系，进一步整合资源，通过闲置村小改造，建设永久的中小学生基本生存能力训练基地。（胡航宇）

(责编：李依环、熊旭)