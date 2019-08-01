青年师生联合实践团：在社会实践中放飞青春梦想

原标题：西南民大、河北大学联合实践团：在社会实践中放飞青春梦想

7月中旬，由西南民族大学、河北大学12个民族40余名青年师生共同组成的团中央“推普脱贫攻坚”“深度贫困地区青春行”专项社会实践团，以“各族儿女心向党·青春建功新时代”为主题，赴河北省保定市、雄安新区，四川省凉山彝族自治州喜德县、冕宁县，阿坝藏族羌族自治州红原县开展为期12天的暑期社会实践活动，各族青年在实践中放飞青春梦想，用青春力量为新中国成立70周年献礼。

国情社情观察，深化“五个认同”

联合暑期实践团成员集中参观了雄安新区，通过调研体验，切身感受到雄安新区这一千年大计正由美好蓝图逐步变为现实；在河北保定直隶总督署等历史文化遗址和四川汶川映秀镇纪念“5.12”抗震震中纪念馆等地，开展爱国主义教育活动，激励同学们爱国奋发，不断增进各族青年的“五个认同”，坚定不忘初心跟党走的理想信念。

为纪念“七七事变”82周年，联合实践团一行赴河北白洋淀开展了红色主题教育活动，聆听了“小兵张嘎”原型、抗日英雄赵波的女婿王木头讲述抗战雁翎英雄的故事。“我从事纪念馆讲解工作已有几十年，如今70岁高龄的仍在讲述这段抗战故事，就是为了让青年们深刻体会到革命先烈的精神品格，增强对历史的认知。”王木头说道。

以“追寻红色记忆”为主题，联合实践团先后在红色冕宁纪念馆、彝海结盟纪念馆等地开展“重温入党、入团誓词”“学总书记讲话，做合格共青团员”教育实践等系列追寻红色足迹主题活动；赴阿坝州红原县瓦切镇开展“弘扬长征精神”主题教育活动，先后参观马尔康红军长征纪念馆、红军过草地纪念遗址等地，两校各族青年通过重走长征路、聆听红军故事等方式，传承长征精神。

助力精准扶贫，贡献青春力量

联合实践团一行走进冕宁县彝海镇野鸡洞小学、喜德县拉克乡中心校等地开展推广普通话、教育关爱回访等活动。两年前，实践团就曾到这里开展教育关爱活动，当实践团再次到访这里，发现教室条件有了较大改善：一些新的课桌被送到这里，一间教室被改造成了图书阅览室。“小学生们有很强的求知欲，我们也呼吁更多人行动起来，关注、关爱这些虽身处大山却仍对学习充满渴望的孩子；关注、关心民族地区教育的发展，帮助他们走出深山，实现人生价值。”实践团成员们表示。

在四川省深度贫困县喜德县，联合实践团开展精准扶贫实践活动和“文艺下乡”活动，以“惠民展演”的方式，将当地民族文化特色与展演节目相融合，引导各族青年感受基层一线脱贫攻坚成就，深入挖掘创作群众喜闻乐见的文化产品。实践团成员还联合西南民族大学第四届研究生支教团成员赴西南民族大学精准扶贫对口帮扶县红原县开展“爱心捐赠·情暖红原”精准扶贫爱心帮扶活动，通过走访牧民贫困户，慰问困难群众，了解他们生活、就业、住房的困难，并为他们送去被褥、毛毯等生活必需品及体育用品。

“作为一名大学教师，要通过青年视角，以客观性、长远性、引领性，去观察、体验和感悟国家的发展。”河北大学青年教师刘东岳表示。河北大学藏族同学欧坚丹增臣列说：“在凉山野鸡洞小学看到孩子们穿着破旧的拖鞋上学，内心五味杂陈，回校宣讲时，我一定将所见所闻告诉同学们，只有不懈努力拼搏，才能改善这些孩子的命运。”

“在阿坝，我们参观马尔康红军长征纪念馆，走红军长征走过的草地；在少数民族地区，我们走进彝族村落与小学，走访牧区藏族人家，学习民族歌曲举办文艺下乡，感受民族地区独特的文化。从一个民族地区，走进另一个民族地区。这一次社会实践，我受益匪浅。”西南民族大学维吾尔族青年阿里木拉提表示。（记者 靳昊）

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