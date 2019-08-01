促进返乡就业 62.6%受访青年建议完善基础设施建设

如今，选择返乡就业的年轻人越来越多。对于返乡就业，他们还有哪些顾虑？近日，本报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1973名离开家乡工作生活的青年进行的一项调查显示，职业发展空间有限（65.1%）和缺少与专业对口的岗位（57.8%）被受访者认为是青年返乡就业的主要顾虑。62.6%的受访青年建议完善乡村的基础设施建设。

参与本次调查的受访者中，初中及以下学历者占0.8%，高中学历者占9.2%，本科学历者占86.7%，硕士及以上学历者占3.3%。

侯静（化名）今年27岁，曾在北京某教育公司工作了4年，之后回到河北老家工作。侯静坦言，自己眼下在职业发展方面存在一些困扰，“家人希望我回家后从事一份稳定的工作，找一个所谓的‘铁饭碗’，但我不太喜欢”。

尹东（化名）大学毕业后在保定的生产制造行业工作了两年，后来回到家乡工作。他觉得年轻人回乡就业面临的难题就是工资待遇和福利制度问题。“拿我老家来说，青年返乡就业还是有一定的阻碍。我认识的同学和朋友，大部分读完大学后，都留在了家乡所在的地级市，回到县里就业的很少。我老家这边中小企业居多，福利待遇比较差，而且产业结构单一，以五金机械居多，是劳动密集型产业，不走质量和技术路线，因此可能不符合知识青年的择业标准”。

尹东说，一些小城市的生活成本与经济发展并不相称，可能生活压力并不比大城市轻多少，加上缺少实力雄厚的大企业，对青年吸引力就不足了。

调查显示，职业发展空间有限（65.1%）和缺少与专业对口的岗位（57.8%）被受访青年认为是人们返乡就业时的主要顾虑。其他还有：薪资水平比较低（53.7%）、 可以对接的平台资源不足（47.3%）等。

今年23岁的祁佳（化名）老家在河北沧州，在石家庄读完大学后，回到了家乡工作。在祁佳看来，提高地方的经济发展水平和工资水平，有助于促进青年返乡就业。“比如像沧州，房价上涨很快，平均工资水平却相对比较低”。

祁佳认为，就业机会对于年轻人也很重要，“有些人不愿意回来也有可能是因为没有合适的工作岗位，现在很多专业在小城市都没有对口的工作可以选择”。

关楠（化名）2016年硕士毕业后，回到老家陕西榆林工作，她告诉记者，她一些学新兴专业的同学大多留在了大城市，“大城市的平台和机会能给他们提供更多用武之地。相比之下，从事传统行业的人回家工作的多”。不过，关楠觉得，振兴乡村也很需要新型技能，“比如高新科技和传统农业的结合，基层地区很需要这方面的人才”。

侯静觉得，现在的年轻人有很多新奇的想法，很有创意，可以给地区发展注入活力。“基层的一些企业、单位可以提供一些帮助年轻人成长、展示他们个人能力的机会，让他们在返乡就业的过程中发挥出更大的价值”。

促进青年返乡就业，62.6%的受访青年建议完善乡村的基础设施建设，56.3%的受访青年建议加强校企联动，培养稀缺专业人才，55.8%的受访青年建议鼓励创新，发展新职业，52.6%的受访青年建议发掘与基层发展相适应的就业岗位。

“有时候没有足够的支持，对年轻人返乡就业来说是一个很大的阻碍。”中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、劳动人事学院教授林新奇认为，返乡就业需要各种条件以及相关政策的支持，要加强在政商环境、资金、人才上的支持力度。“目前我国整体的人力资源可能过于往一线城市集中，近几年二三线城市抢人大战也在进行，也会吸引年轻人。两者配合起来也是促进地区平衡发展的举措。从广义的角度上说，返乡就业会促进整个国家的全面发展、均衡的发展，也是国家发展战略大格局中的一部分。不管是为家乡作贡献，还是为自己谋发展，都是很有意义的”。

他建议，返乡就业的年轻人做好心理准备，做长期的打算，不能急功近利，要踏踏实实地从基础做起、从零开始。（孙山 黄硕）

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