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江苏省2019年普通高校招生高职(专科)批次录取全面展开

2019年08月01日08:55  来源：扬子晚报
 

根据江苏省2019年普通高校招生录取工作安排，7月31日晚，江苏省进行了文理类高职（专科）批次平行院校志愿的投档，录取工作全面展开。

今年文理类高职（专科）批次共计划招生39364人，其中文科类招生计划15656人；理科类招生计划23708人。从投档结果看，总体情况良好，但文理类均有一定缺额。高职与普通本科院校分段培养项目生源充足，各院校投档分数线普遍较高；面向省内部分地区招生的农村订单定向医学生免费培养计划，生源情况也较好，仅有个别地区出现缺额。

8月1日起，江苏省教育考试院将陆续发布考生的录取结果，考生可通过江苏省教育考试院门户网站、“江苏招生考试”微信公众号或江苏招考APP及时查询。8月3日，江苏省教育考试院将公布本批次未完成招生计划的院校、专业及人数，未被录取且符合填报条件的考生须在8月4日9:00-15：00自行上网填报本批次征求平行院校志愿；8月5日，高职（专科）批次的录取工作将全部结束。

此外，江苏省教育考试院已经发布2019年面向普高考生注册入学试点院校招生计划和招生章程，考生可登录江苏省教育考试院门户网站查询有关信息。注册入学将于8月7日开始，共分两轮进行，每轮均包含考生申请、院校审核、计算机匹配录取三个过程，注册入学网上管理平台网址为：http://gkzy.jseea.cn。（杨甜子）

(责编：实习生(王子文)、熊旭)
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