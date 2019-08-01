“朝九晚五”的图书馆少了些文化担当

时值暑期，许多中小学生选择去图书馆温书、复习，叠加原有的读者群体，不少图书馆出现人流高峰。然而有读者反映，很多图书馆实行严格的“朝九晚五”制，到了时间就关门。媒体走访北京10家图书馆了解情况，发现个别图书馆或阅读区域延长了运营时间，大部分图书馆的闭馆时间仍然较早，周末尤其如此，有读者和家长直呼关门太早不方便。

说起图书馆，人们会想到阿根廷作家博尔赫斯的那句名言，“天堂应该是图书馆的模样”。图书馆提供了汲取知识的海洋，满足了人们对于诗意生活的向往，在有文化追求的人眼中，图书馆就该有天堂的模样。在文化自觉、文化自信深入人心的当下，图书馆的建设更是得到了前所未有的重视，所有城市都有自己的图书馆，很多图书馆都成了城市的地标。

图书馆是用来“看”的，这个“看”，并非只承担了城市的“审美担当”，只是在外形上值得一看，而是指图书馆是让人看书学习的地方。如果脱离开了“看书”，那么图书馆建得再多，建得再美，也不能成为一座城市的“文化担当”。现在的图书馆条件好了，藏书丰富了，而且有了不少电子化设施，可以更好地满足人们“看”的需求。可是，“看”是以时间为支撑的，对于大多数人来说，上班上课的时候没有时间，而只有下班下课之后才有时间去图书馆。

现在的问题正在这里，当结束一天工作学习的人们，想要到图书馆静静呆一段时间，却发现根本无处可去，大多数图书馆与社会保持着同样的作息时间——你上班他也上班，你下班他也下班。虽然情况不尽相同，有的图书馆可能是“朝九晚六”，有的图书馆时间可能再延长一点，但总体来看，想要晚上到图书馆看书，这个梦想基本很难实现。一个不能闪亮图书馆灯光的夜晚，总是让人觉得少了什么。

北京某图书馆一名工作人员认为，因图书馆的非营利性等原因，常态化延长运营难以实现。其实，非营利性与晚上开放并非一定相矛盾，从一定意义上讲，正是因为其非营利性，更应该注重社会功能，既然有着广泛的晚上阅读需求，那么图书馆当然应该增加这一功能选项。或许，这会增加一点运营成本，可是，这点成本真的不能承受吗？

现在不少城市都在建设24小时城市书房，从中可以看出城市已经看到了晚间阅读需求的存在。可是城市书房建得再多，也不能代替图书馆的作用，城市书房毕竟只是缩微版，从读书体验来讲，还是图书馆更能满足向往。明亮的城市书房，与关门的图书馆，形成了强烈的对比。公益性图书馆适当延长运营时间，真的很难吗？

当然，我们赋予了图书馆美好想象，但对图书馆的工作人员来说，这可能只是一份工作，人们也不是希望图书馆无限加班，更不是想无限剥夺图书馆工作人员的休息时间。事实上，城市夜晚依然有很多岗位忙碌着，这主要还是一个做好工作安排问题，图书馆在这方面不应该有实质性的困难。

图书馆建起来就是用的，吸引的人越多，图书馆的价值就越能体现，社会明明有着广泛的夜晚阅读需求，在图书馆这里却吃了“闭门羹”，令人遗憾。图书馆“朝九晚五”有着成本原因，更大的问题可能还是有些图书馆“身子进入了新时代，脑子还停留在过去时”，这里面的问题，到了该认真梳理和解决的时候了。

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)