“小手拉大手”，进校园活动不能想办就办

据中国青年报报道，为营造清静净心的校园环境，减少学校非教学负担，浙江省委教育工作领导小组近日印发《关于规范中小学进校园活动的实施意见》（以下简称《意见》），要求从严认定和规范管理进入中小学校园活动，除时政教育、安全健康教育等即时性、事先无法计划的活动外，凡未经审核认定的活动，一律禁止进入校园或组织中小学生或幼儿参加。《意见》还明确“小手拉大手”等四类活动禁止进校园。

由于诸多因素的综合作用，各类进校园活动呈泛滥之势。一石激起千层浪，《意见》甫一发布，就引发了舆论热议。浙江省教育行政等部门组成的调研组调查发现，当前进校园活动数量繁多。被调查的308所学校过去一年共接受5568项进校园活动，平均每所学校每年有18.1项，其中最多的一所学校达到125项，平均每周开展3.1项。在各类学校中，城镇小学活动最多，年均达23.1项。调查还显示，有近一半的进校园活动要求学生全体参与，活动开展的时间超过3天，还有30%多的活动持续半个月以上，过程繁琐，学校和教师要花大量时间组织，给师生增加了较重的负担。

去年，《钱江晚报》一则题为《3年接188项和教育无关的临时任务，老师忙到“怀疑人生”》的报道，就激起了老师们的强烈共鸣。各类进校园活动不仅多，而且往往与学生发展无关或关联度不大。近一半的进校园活动是由其他部门、企事业单位和社会团体主办。由于缺乏统筹规划，进校园活动过多，且不少活动未遵循教育规律，不但未起到应有教育效果，反而使学校疲于应付，对学校日常教学秩序造成了干扰。老师不堪其扰，学生和家长同样深受其害：孩子有忙不完的小队活动、写不完的征文、编不完的小报、点不完的赞、投不完的票、下不完的手机APP、关注不完的公众号……自己完成不了，只能爸妈顶上。家长们忙完了工作，还要继续面对形形色色的“家长作业”，不仅徒增了许多焦虑，还往往误以为是老师布置的任务，给家校关系蒙上了阴影。

事实上，很多任务并非出自老师、学校甚至教育部门的本意，而是各级各部门都想从娃娃抓起，凡事都想进校园，都想小手拉大手。天下苦“进校园”久矣，却因为牵涉方方面面，单个或几个部门往往难有良策。此次由浙江省委教育工作领导小组印发的实施意见，直指这一教育顽疾，彰显了党委政府的意志决心，体现出敢于第一个吃螃蟹的勇气和魄力，可谓正本清源之举。当然，规范严控中小学进校园活动，并不是让学校关起门来教书，而是尽可能减去与教书育人无关的内容。

《意见》不仅对进入中小学校园的活动明确了原则与规范，还赋予了学校一定的选择权。比如，学校每学期在清单中选择不超过5项进校园活动，各部门要充分尊重学校的自主权，学校有权根据相关法规拒绝未经审核认定、干扰学校正常教学秩序的进校园活动。一纸文件，或许很难完全解决问题，但最起码给各部门、各方面发出强烈的政策信号，进校园活动不是想办就办。

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