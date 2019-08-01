双胞胎考入重点大学 妈妈又喜又忧

杨成智（左）、杨成力和妈妈陈祝君

7月31日，记者在北碚区新房子社区的办公室里，采访了本次上游新闻阳光助学的被资助者之一——杨成智，他今年以高考678分的成绩被上海交通大学录取，跟他一起接受采访的还有他的母亲和考上同济大学的双胞胎弟弟杨成力。

杨成智来自一个单亲家庭，家境比较困难。以前通过母亲断断续续的工作还勉强能应付两兄弟的学杂费，但是现在两人同时进入大学，家里实在没法负担相关费用。

培养心得

重视思维训练，身心健康更重要

这对双胞胎从小开始就是学霸，不仅是这次双双考入重点大学，他俩在初中升高中的时候也都是保送。“可能因为我以前是化学老师，所以我从小就比较重视孩子的思维训练，除了小时候会让他们每天做一道思维训练题外，还让他们学习了两三年的画画，也是关于思维拓展的。”杨成智的妈妈陈祝君说：“我从来对他们没有要求过成绩，小时候如果考试成绩不理想，我只会让他们自己去总结分析，培养他们主动学习和总结经验的习惯。到了高中，我也不会对他们下要求。我觉得孩子只要身心健康，成绩也不会差到哪里去。”

陈祝君说：“我一直认为要和孩子顺畅地沟通，就一定要把自己摆在和他们同样的位置，不能认为自己是家长就高高在上，那样很容易引起孩子的逆反心理。我平时就像朋友一样和他们讲话，在他们上初中进入青春期时，我就开始跟他们分享一些恋爱的观念，其实这是人生的必经之路，为什么要回避？家长越是回避，孩子就会越好奇，开诚布公的正确引导是最好的。”

学习秘籍

百分之百完成老师布置的任务

记者询问乖乖坐在妈妈旁边的两兄弟，“作为学霸，你们会怎么来平衡你们的学习和娱乐？”“没想过什么平衡吧，就是该学习就学习，学习累了就玩一会儿游戏。”哥哥回答道。

兄弟俩有什么独特的学习方法吗？有没有参加什么补习班？哥哥介绍，“没有什么特别的，只是按老师的讲法去学习，然后认真完成作业。”

记者问道，“如果要你们给后面的高考生提建议的话，你们会建议题海战术吗？”

“我觉得如果能百分之百地执行老师课堂上讲的内容，其实就已经足够了。做题只是熟悉解题方式，重点还是自己要学会总结方式方法。”弟弟这样回答。

期待援手

哥哥获资助，弟弟学费还没落实

虽然是双胞胎，但是哥哥和弟弟的性格也是有区别的。

“哥哥走的是高冷学霸路线，弟弟就比较随和，给人感觉更容易亲近。”陈妈妈说，“虽然两兄弟都同时考上了大学，但目前只有哥哥接到了阳光助学的资助，弟弟的学费到目前还没有落实，我希望社会上的爱心人士看到报道以后，也可以伸出援手，帮助我们渡过难关。”（周胤）

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)