原标题：筑牢信仰之基 补足精神之钙

题记

“习近平总书记说：‘共和国是红色的，不能淡化这个颜色。’当前是迈进新时代、开启新征程、续写新篇章的奠基阶段，对我们任重道远的青年同志来说，意义十分重大。”这是由中央组织部、教育部、共青团中央联合举办的全国高校青年党员骨干培训示范班的第一堂课——“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”的课堂上，授课老师、《求是》杂志研究员黄苇町讲到的。在全党深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育之际，7月17日~22日，52名全国青年马克思主义者培养工程中的优秀党员代表根据培养计划安排，和131名来自全国100所高校的辅导员、学生会和学生社团指导教师、学生党支部书记在新乡先进群体教育基地进行了为期6天的集中培训。

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谆谆教诲激发奋斗之志

“见到习近平总书记，心情特别激动！”在“学员大讲堂”上，内蒙古大学文学与新闻传播学院学生党员郭晓宇向大家分享不久前在学校见到习近平总书记时的感受，“当时我正在图书馆学习，总书记问我们放假为什么还在学校，我激动地回答：‘总书记好！我是全国青年马克思主义者培养工程的学员，最近被推荐去参加中组部举办的党员骨干培训，所以在做培训前理论知识的准备。’”

就在培训班开班的前一天，正在内蒙古考察调研的习近平总书记来到内蒙古大学，走进图书馆同学生们亲切交谈，总书记指出，少年强则中国强。看到年青人健康聪明、奋发向上，充满正能量，心里十分高兴。长江后浪推前浪，青出于蓝而胜于蓝，未来是属于年青人的。在中华民族伟大复兴的进程中，你们生逢其时，何其幸也。再过30年，到本世纪中叶实现第二个百年奋斗目标的时候，你们正好是国家的骨干和栋梁。大家要志存高远、脚踏实地，学好知识，打好基础，增长才干，将来为中华民族伟大复兴贡献自己的智慧和力量。

总书记的重要讲话让学员们感到了巨大的激励和鼓舞，在学员中引起强烈反响。“我深深感受到了总书记对我们这代青年寄予的厚望，作为一名青年党员、一名全国‘青马工程’学员，在今后的学习和生活中我一定要勤奋学习，砥砺奋斗，常怀感恩之心，回报伟大的新时代。”郭晓宇说。西北工业大学许瀚元同学表示：“总书记对青年学生的勉励，让我备受鼓舞，也深感责任重大。在以后的学习工作中，我会继续坚定理想信念，努力学习，积极投身实践，当好青年学生中的理论传播者和行动号召者，发挥一名‘青马工程’学员的模范带头作用。”南京林业大学的朱熠晟说，“总书记时刻惦记、深深关切着我们青年的点滴成长，作为青年学子，唯有燃烧青春卡路里，跑出青春加速度；在火热的青春中，放飞人生理想；在拼搏的青春中，成就事业华章！”中国人民大学的胡静谈到，“作为新时代青年党员，我深感强国一代的历史责任和时代使命，当不忘初心、牢记使命，以锐意进取的姿态做新时代的追梦者与圆梦人，勇立潮头建新功，奋发有为谋新篇，以青春共创美好未来，以奋斗圆梦最美中国。”

培训期间，学员们还就“如何更好地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、践行社会主义核心价值观”以及“如何当好青年学生的指导者、引路人”进行了分组研讨。7月19日晚上，“青马工程”学员们再次认真学习了习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上的重要讲话，交流分享学习收获。大家一致认为，作为“青马工程”学员，一定要不忘初心、牢记使命，继续发扬五四精神，以实现中华民族伟大复兴为己任；矢志一流、不懈奋斗，争做堪当民族复兴大任的时代新人。

中国矿业大学（北京）班级团支部书记陶丽茹表示，自己立志成为一名坚定的青年马克思主义者，理论学习尤为重要，实践中的探索也不可缺少。“未来还有很长的路，这次培训在我心里深深地埋下了一颗种子，我将以科学的理论指引方向，用不懈的努力补足营养，期待有一天能扎根在祖国需要我的地方。”

西南财经大学校团委学生副书记牟相说，“我要传承榜样身上的精神，少一点瞻前顾后、多一点勇往直前；少一点患得患失，多一点敢闯敢拼，在面临困难时克服畏惧，在面临选择时站稳立场，在遭遇挑战时勇于应战，用实践和思考书写属于无愧于一名中国共产党员的人生篇章。”

在“灌浆期”补足阳光水分

此次全国高校青年党员骨干培训示范班旨在通过聚焦高校青年党员这个重要群体，推动做好新时代高校党的建设和思想政治工作，指导引导青年成长成才。在中央组织部的关心指导下，由共青团中央牵头举办的全国“青马工程”选派部分学员参加培训。据了解，此次培训地点河南新乡自新中国成立以来，先后涌现出“全国农村党支部书记的榜样”史来贺、“全国乡镇党委书记的榜样”吴金印、首届“感动中国人物”张荣锁、“全国最美村官”裴春亮等10多个全国先进、100多个省级先进、1000多个市县级先进。可以说新乡是共产党人“不忘初心、牢记使命”的“集中展示地”，在这里，青年党员可以近距离感悟新乡先进群体秉持理想信念、保持崇高境界、站稳群众立场、敢于担当作为的初心与使命，在体会榜样力量、传承红色基因中对标先进、检视自身。

此次培训示范班邀请各领域的专家教授开设了“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”“知荣辱、求发展，自觉践行社会主义核心价值观”“习近平总书记关于青年工作的重要思想”“给学生心灵埋下真善美的种子”等7堂专题讲座，从理论研究、思想引领、政策解读、国情大势等方面为青年党员骨干们传经解惑。

“专题讲座环节，老师们深入浅出，通过理论、事例、图表相结合的方式讲解，让我们对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于青年工作的重要思想有了更深刻的感悟，有利于我们进一步增强‘四个意识’，坚定‘四个自信’，做到‘两个维护’，把握好人生的发展方向。”全国学联驻会主席、贵州大学吴明硕谈到。

大连理工大学运载工程与力学学部班级团支部书记叶哲表示，“作为青年党员，我们一定要认清国情，正确理性对待我国取得的成就。同时，我们也要全面发展，对于各个领域的知识也要时学时新。”

兰州大学管理学院彭虹九说，“作为新时代青年党员，我们有义务通过理论学习、实践锻炼来增强过硬本领和树立远大理想。不忘跟党初心，牢记青春使命，坚持忠恕任事，在充满历史机遇的伟大新时代中答好我们这一代人的青春答卷。”

让有信仰的人来讲信仰

“在我们刘庄人的心目中，史来贺老书记就是我们的英雄。”在新乡县七里营镇刘庄村，村委会副主任刘俊荣讲到。培训期间，学员们先后来到新乡县刘庄村、辉县市裴寨村、辉县市回龙村、卫辉市唐庄镇等地，实地探访感悟各地发展变迁，并同“最美村官”裴春亮、“当代愚公”张荣锁、“改革先锋”吴金印面对面交流学习。

“党领导人民走社会主义道路，就是让大家都过上好日子。如果群众过不上好日子，那就是咱共产党人没本事！”“遇事要有主心骨，不能听风就是雨。千变万变，发展经济、让老百姓过上好日子这一条啥时候也不能变！”“既要把群众带到富路上，又要把群众带到正路上。”“每个共产党员把脚下这块地刨好了，全国就能富裕了。”这是史来贺老书记扎根刘庄50余年，坚持发展集体经济，走共同富裕道路的真实写照。几十年来，刘庄村在史来贺老书记的带领下，从曾经的“方圆十里乡，最穷数刘庄”，到现在拥有固定资产9亿余元，户户住着3层别墅，成了远近闻名的“中原首富村”。

“作为学生党员，要在史书记的精神感召下，始终坚持全心全意为人民服务，向成为史书记那样的优秀党务工作者而努力！”华南理工大学林靖恩谈到。

裴寨村地处太行山丘陵地带，土薄石厚，十年九旱，生存环境十分恶劣。2005年，已经走出裴寨，事业有成的裴春亮被老支书和村民们“逼”着回了村。“吃百家饭、穿百家衣”长大的经历，让裴春亮坚定了回报乡亲、“不让乡亲们的信任打水漂”的信念。他先后自掏腰包2.1亿元，为全村群众削荒山、盖新房、打水井、建水库，发展高效农业、工商业和红色文化旅游，让全村“家家都有股份、人人都是股东”，走上了共同富裕的道路。

“听到在所有人都反对的情况下，裴春亮书记还能放弃自己的好日子毅然决然的回家乡，带领村民共同富裕，我才认识到，舍小家为大家、为了人民的幸福放弃个人利益从来就不是一句口号。”清华大学校团委学生干部刘隽甫说，“今天的裴寨之行让我对共产党人的初心有了更深的认识，‘为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴’不是随便说说，而是要坚守，要去做的。祖国需要更多的像裴书记一样的人才，我们要到祖国最需要的地方去。”

全国学联驻会主席、哈尔滨工程大学高文谈到，“裴书记知恩图报、热爱人民、勇于担当、艰苦奋斗。他的感人事迹让我深切地意识到，一个人只有将小我融入到祖国的大我和人民的事业中去，与时代同进步，与人民共命运才能更好地实现人生价值。”

在回龙村，学员们都被村支书张荣锁不畏艰险、战天斗地，带领党员群众用双手劈山凿路的“回龙精神”所感动。

“张荣锁书记克服一切困难，勇于自我牺牲，团结带领村民以愚公移山的精神，8年时间将天堑变通途，在悬崖绝壁上筑起了一条生存路。让我深刻体会到事业是干出来的，只有实干才能成事。作为青年，我们要把人生志向转化为奋斗动力，不怕苦、肯吃苦，耐得住寂寞，经得住风雨，勇敢战胜前进道路上的一切困难。”四川大学公共管理学院行政管理专业班级团支部组织委员姚金坤说。

“如今，我们已经不再需要手持铁锹凿石开山，与艰难困苦的自然环境做斗争。但我们依然应该始终保持共产党员不畏艰险、奋勇向前、无私奉献的精神，以青春梦托举中国梦，在人民幸福、民族复兴、国家富强的伟大征程中贡献我们的才华智慧和青春力量。”中南大学鲁凡磊讲到。

“现在我们唐庄镇的楼房，可以说和北京、上海的都是一个样！”今年已经77岁的老书记吴金印谈到唐庄镇如今的变化时，止不住的开心。“我们逐步实现了工业化、城镇化和农业现代化的目标，让老百姓‘离开黄土地没有离开家’，建成了社会主义新农村。”50年来，吴金印始终身不离基层、心不离群众，干一处响一处，走一路富一路，带领群众治水开洞、闸沟造田、绿化荒山、创办集体企业，把一穷二白的唐庄建设成如今焕然一新，拥有世界500强等大小企业40多家、年产值93亿余元的“全国千强镇”。

在和吴金印老书记面对面交流时，学员们心潮澎湃，感动不已，有的学员请求抱一抱吴书记，有的学员请求和吴书记交换党员徽章，有的学员走上前向吴书记磕了三个头。这一抱，“抱”出了高校青年党员骨干对吴书记由衷的敬爱；这一换，“换”出了高校青年党员骨干不忘初心、勇担使命的决心；这一跪，“跪”出了高校青年党员骨干对先进党员代表的尊敬。

“正是因为有像吴金印老书记这样一批又一批党的好干部，身先垂范，在困难面前不屈不挠，我们党才会一直得到人民的信任，经久不衰。”贵州大学唐小力感叹到，“为了让老百姓过上好日子，吴书记以共产党员坚定的理想信念，将唐庄的荒山沟壑变成了万顷良田，在悬崖峭壁栽种上了万株松柏，从他身上我看到了那份担当和责任。”

“通过此次实地探访教学，我被老书记带领全镇人民艰苦奋斗取得的改革发展成果而震撼，为老书记几十年如一日‘老黄牛般’勤勤恳恳地一线工作而感动，为老书记无私奉献一心一意为祖国谋发展、为人民谋发展的理想信念而肃然起敬，为老书记舍小家为大家的无我精神而折服。”天津中医药大学于继鹏说。

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后记

“青马工程”是共青团中央为贯彻落实党中央提出的“在广大青年中培养一大批坚定的马克思主义者”的重要要求，自2007年起正式启动实施的一项为党的事业和队伍输送新鲜血液的重要工作。经过十余年的努力，“青马工程”逐步确立了全国、省级、校级三级培养模式，也建立了包括党性修养、理论学习、实践锻炼、对外交流、能力训练等内容在内的理论与实践结合的培养课程体系。截至目前，全国“青马工程”已培养学员2200余人，近6万名大学生骨干接受了省级培养，超过120万名大学生骨干接受了校级培养。“青马工程”于2013年被纳入中央马克思主义理论研究和建设工程，于2017年被列为《中长期青年发展规划（2016~2025）》十大重点项目。

如今，“青马工程”着眼于共青团服务党的伟大事业薪火相传、服务党在新时代实现执政目标、切实履行根本任务和政治责任的职能，进一步明晰工作定位，聚焦主责主业，突出“培训培养”并重，着力“提质扩面”，努力为党培养和输送一批具有忠诚的政治品格、深厚的家国情怀、扎实的理论功底、突出的能力素质和忠恕任事、人品服众的青年政治人才。2019年，全国“青马工程”在以往的大学生骨干培养的基础上，首次面向国有企业、农业农村领域优秀青年招生，开设了高校班、国企班、农村班，共选拔学员210人，集中培养期为一年，分为理论学习、赴革命老区体验式教学、开展社会实践、日常训练、考核结业等环节，并邀请具有马列学科高级职称的专业教师为学员进行理论指导。在培养期内，还制定了严格的考核制度，实行不合格随时淘汰机制。在接下来的时间里，全国“青马工程”高校班学员将赴北京参加2019年“扬帆计划·中央和国家机关大学生实习计划”；国企班和农村班学员将赴广东、江苏、浙江等地的重点企业以及乡村振兴先进典型村庄学习实践，学员们将在持续的政治训练和实践锻炼中不断筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，进一步坚定听党话、跟党走的人生追求。

习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上的讲话强调：新时代中国青年运动的主题，新时代中国青年运动的方向，新时代中国青年的使命，就是坚持中国共产党领导，同人民一道，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。相信广大“青马工程”的学员们一定能够拿出奋斗者的姿态，永葆接续奋斗、艰苦奋斗、不懈奋斗的精神状态，与党同心、与人民同行，让青春年华在为党和国家事业发展的奉献中焕发出绚丽光彩！

中国青年报·中国青年网见习记者 金卓

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