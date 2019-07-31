“考生第一次填报志愿后，分数已经超过心仪院校的录取分数线了，为什么还会被退档呢？”7月27日下午，在河南省2019普通高招集中录取现场，应邀前来参加“录取开放日”活动的一位中学校长提出疑问。

被提到的考生此前填报国家专项计划本科批次志愿后被退档，现已被本科一批一所心仪的院校录取。此时，他就站在一旁，满怀期待地等待工作人员现场答复。

向考生确认准考证号，调取考生电子档案，查看考生档案在投档、审核等环节的具体动态……现场录检组的一位工作人员经过一番快速操作后，对考生被退档的问题作出详细解答：“考生分数高于高校录取分数线，并不等于高于所填报专业的分数线。这名考生所报的专业，报考人数较多，最终录取分数线高于高校录取最低控制分数线，而考生在对自己所填报的专业选择了‘不服从调剂’的选项，因而未能顺利录入该高校。”

“高校录取的时候，不是只看我们成绩吗？”“平行志愿的填报会互相影响吗？”“看了现场，感觉录取工作怎么比我想象的复杂那么多？”

当天，30余名考生、家长、校长在工作人员的带领下，零距离参观信息管理、录检审核、录取审批等录取环节，不断向与自己同行的现场工作人员抛出问题，寻求答案。参观结束后，考生和家长不禁感叹：“虽然河南省考生数量庞大，但考生电子档案内容完善，不仅能让高校全方位地了解考生，还能有效遏制替考、替上等舞弊行为，值得每一名考生信任。”

据河南省招办新闻发言人陈大琪介绍，该省普通高招“录取开放日”活动从2015年开始举办，是河南深入打造招生“阳光工程”取得良好效果的标志，不仅让考生和家长实地了解高招录取流程，切身感受招录工作氛围，还督促该省高招工作不断追求更加优质高效的服务。

(责编：实习生(王子文)、熊旭)