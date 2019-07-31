进一步提升高校服务国家的能力

根据教育部直属机关“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案，近日，教育部党组成员、副部长钟登华赴陕西调研新时代卓越人才培养与科技创新工作，深入了解高校改革举措和成效。在陕期间，钟登华深入西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学、西安理工大学，在交大西迁博物馆认真学习了习近平总书记对西迁精神的重要指示，实地调研书院制改革、大学生双创教育、智慧教室、“卡脖子”领域科技攻关和产教融合等情况，与师生互动交流，并主持召开专题调研座谈会，征求对教育部党组及成员意见建议。

座谈会上，钟登华认真听取陕西省教育厅的汇报及西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学、西安电子科技大学、陕西师范大学、长安大学、西北大学、西安理工大学主要负责人，西安医学院教务处、陕西科技大学科技处负责人，西安外国语大学、西北政法大学教师代表的发言，充分肯定陕西作为高等教育大省，多年来立足陕西、服务国家，致力卓越人才培养和科技创新，为陕西及全国的社会经济发展作出了重要贡献。与会代表就产教融合、基础研究和关键领域核心技术攻关、科研育人等方面积极建言献策。

钟登华指出，当前，党和国家事业正处在一个关键时期，高校作为我国原始创新的主渠道和创新人才培养的主阵地，必须想国家之所想、急国家之所急，在卓越人才培养和科技创新方面主动作为，在服务国家重大战略中实现办学水平的整体提升，为国家和民族的发展出力争光。

钟登华强调，要进一步提升高校服务国家的能力和水平。一要进一步加快培养多样化卓越人才。做好专业结构的优化，促进信息技术与教育教学深度融合，不断提高教学质量、强化教学管理，让学生忙起来、管理严起来。二要进一步加强高校基础研究和关键领域核心技术攻关。加强从“0到1”基础研究，加强关键核心技术集中攻关，统筹建设一批关键核心技术集成攻关大平台，把高校的科技创新优势转化为产业发展的优势。三要进一步推进卓越人才培养与科技创新的有机融合。强化科教协同育人，加大各级科研基地向学生开放力度，将最新科研成果及时转化为教学内容，不断完善高水平科研支撑高质量人才培养的机制。

此外，钟登华还先后到浙江大学、中国农业大学、北京科技大学就新时代卓越人才培养与科技创新工作开展了专题调研。（柴葳 冯丽 梁丹 林焕新）

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