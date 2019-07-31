河北教育厅关注学生实训“扮鬼”，涉事学校非教改试点校

新京报记者30日从河北省教育厅职业教育与成人教育处了解到，渤海理工职业学院（下称“渤海理工”）让学生实训时“扮鬼”事件已得到河北省政府、省教育厅的关注。

涉事学校未在首批新制度试点院校名单中

新京报此前报道，渤海理工以“模块化教学”的名义安排学生进行实训，但大部分学生的实训岗位与所学专业不对口。如有机电系同学在鬼屋扮鬼、景区餐厅内上货打杂，经贸管理系的学生在小卖店卖烤肠、检票等。这让不少学生不满。校方回应新京报记者称，部分学生岗位的分配确实不合理，与预想有差距。

根据学生提供的一份《关于2017级开展模块化教学工作的通知》文件部分内容显示，（学校）为了全面落实国务院《国家职业教育改革实施方案》，在前期模块化教学工作试点的基础上，对2017级大专及2015级五年制学生人才培养方案进行修订，第三学年全面推行模块化教学。在《国家职业教育改革实施方案》具体指标中要求：职业院校实践性教学课时原则上占总课时一半以上。从2019年开始，在职业院校应用型本科高校启动“学历证书·若干职业技能登记证书”制度试点（即1+X证书制度试点)工作。

新京报记者查询后发现，上述文件内容与今年年初国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》的“1+X证书制度试点”部分内容一致。

此前，渤海理工模块化教学小组负责人丛培东曾告诉新京报记者，这一做法是为了培养蓝领技术人才，让同学们在实训过程中获得职业技能等级证书。

对于考证培训的情况，此前多位在欢乐谷参加实训的机电系同学向新京报记者证实，他们签订了文件，参加特种设备作业人员证书的培训和考核。

新京报记者注意到，今年4月17日，教育部下发了《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》以及《做好首批1+X证书制度试点工作的通知》，其中首批试点证书范围为建筑信息模型（BIM）、Web前端开发等6个职业技能等级证书，并不包括特种设备作业人员证。

此外，6月17日，教育部职业技术教育中心研究所发布了《关于首批1+X证书制度试点院校名单的公告》，渤海理工职业学院未被列入其中。

河北省教育厅：已关注此事

今日（7月30日）下午，针对未列入试点院校名单的院校是否有资质参与模块化教学，以及渤海理工学生实训“扮鬼”等问题，新京报记者致电河北省教育厅职业教育与成人教育处，一工作人员称，河北省教育厅已经关注了渤海理工学生实训“扮鬼”事件的网络舆情，并已经上报了省政府。

上述工作人员告诉新京报记者，具体情况需要向职教处相关负责人了解。随后，记者根据其提供的电话联系相关负责人，但一直未能打通。

(责编：实习生(徐玮辰)、熊旭)