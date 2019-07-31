教育部：加强高校实习基地和实习信息化建设

记者从教育部获悉，为进一步提高实习质量，切实维护学生、学校和实习单位的合法权益，教育部近日印发《关于加强和规范普通本科高校实习管理工作的意见》，对进一步加强和规范普通本科高校实习管理工作作出规定。

近年来，在高校和政府机关、企事业单位和社会团体等用人单位共同努力下，产学研融合不断深入，大学生实习工作稳定开展、质量稳步提高。但与此同时，有些高校对实习不够重视、实习经费投入不足、实习基地建设不规范、实习组织管理不到位等现象仍然存在。

意见提出，高校是学生实习管理的主体，学校党政主要负责人是第一责任人。在强化实习组织保障方面，高校要健全工作责任体系，加强实习基地建设，支持有条件的省级教育行政部门和高校加强实习信息化建设。同时，高校要加大实习经费投入，省级教育行政部门要加强对高校实习工作的监管。

教育部高教司相关负责人介绍说，针对高校实习管理的实际情况，意见推出了多项改革举措，一是错峰实习，结合实习单位实际，灵活安排实习时间，有利于解决长期以来高校扎堆实习，导致实习单位接收能力不足的突出问题。二是加强信息化建设，建立实习信息化管理平台，实现校企双方的实习需求信息对接。三是支持虚拟仿真项目建设，对于难以实现现场实习的问题，开发相应的虚拟仿真项目替代现场实习。四是鼓励开展研究性实习，推动多专业知识能力交叉融合，探索解决实习教学需求与实习单位需求相互脱节、大学生创新创业能力培养与经济社会发展需求脱节的矛盾。（王思北）

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