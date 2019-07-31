原标题：刚刚拿下化学奥赛世界第一 这个杭州学生要去北大报到了

上图：取得佳绩的中国代表队，左二是来自学军中学的何流。

下图：早早就收到北京大学的录取通知书。

前天，第51届国际化学奥林匹克竞赛（ICHO）在法国巴黎落下帷幕。中国代表队4名选手最终斩获3金1银，并包揽全部第一：

来自杭州学军中学的何流，总分世界第一，实验成绩并列第一；来自河北衡水第一中学的邓子杰，理论排名第一，总分第二；湖南长沙市第一中学的杨景程获得金牌；山东省广饶县第一中学的陈劭炎获得银牌。

戴着眼镜，看上去斯斯文文的何流同学，究竟是一个怎样的学霸？钱报第一时间进行了采访。

比赛场上不慌不忙

拿下总分世界第一

杭州学军中学的老师说，何流拿到的是该校第4块国际学科竞赛金牌（其余3块是国际信息学奥赛金牌），也是第3个世界第一（学军中学的徐寅展和金策，都曾拿过国际信息学奥赛总分世界第一）。

昨天下午4点半，钱报记者联系上何流的化学竞赛教练姚琪时，他正在浦东到杭州的车上，“我们刚刚才从巴黎飞回浦东，大概还有1小时到杭州。”

回想起本次ICHO的比赛流程，姚教练也很是感慨：“这次理论考试时间比较紧，一共有九道题（往届的比赛只有八道题），所以不少选手都没有做完。何流能获得总分第一，一是因为理论考试时他做题的速度比较快；二是他心态比较稳，不慌不忙；三是他实验考试拿了满分。”

其实在赛场上，何流也遇到了一些波折，但他比较沉着冷静，能够及时解决问题。姚教练记得，在何流第一遍答题时，有一道题的第二小题做错了。好在做着做着，他突然醒悟过来，回头就把那道题改正了。“他第一遍修改时，并未完全改正确，后面又修改了一遍，才得出了正确答案。”姚琪教练说。

实际上，钱报记者对何流这个小伙子并不陌生，曾对他做过报道。2018年第32届中国化学奥林匹克竞赛决赛中，当时高二的何流获得了全国金牌并入选国家集训队，并在2018年春季化学联赛中，获得了北大的签约协议。

高分学霸

是怎样炼成的

高一时，何流根据自己的兴趣，选择了化学竞赛这条道路。在他眼中，化学是一门很有意思的学科，而自己学有所成也是因为有兴趣作为基础。

在杭州学军中学度过的三年，何流表示，自己的第一感觉是充实。比如，初赛前有一段时间，为了模拟比赛中三小时一场的考试状态，他和同学每天进行三场模拟考试。

同时，他一直在为自己喜欢的学科努力，为化学竞赛努力奋斗，走到现在也觉得挺开心。一路走来，他一直相信自己的选择，相信化学竞赛之路能引领自己走向梦想——北京大学。

其实，何流早早地就获得了保送北京大学的资格，并于不久前收到了录取通知书，8月17日就要去北大报到了。他选择的专业是“化学与分子工程”。

说起自己成功保送北大的原因，何流想了一下后说：首先，他的目标很明确，而且一开始就冲着最高的目标去；另外，他比较自信，从内心里觉得自己有这个水平，也就一直要求自己努力达到并保持这个水平。

竞赛之路

就是大浪淘沙

别看获奖台上风光无限，背后其实十分艰辛。学科竞赛之路，需要经历层层选拔，还要遇到各路高手的挑战。竞赛生之间的竞争，是十分激烈的。在学军中学的化学竞赛教室里，每经过一次大赛，留下的人就会更少一些。2018年9月前，教室里有17人，经过联赛之后剩下7人，再到10月份省队选拔以后，只留下了4人。

今年3月，包括何流在内的4名顶尖高手，从50人的国家集训队中脱颖而出，进入国家队，代表中国参加今年7月的国际化学奥林匹克竞赛。

何流说，回想在山东参加全国化学奥林匹克竞赛的时候，见到很多高手，发现自己还有很多地方可以再提高。当问到进入国家队的感受时，他表示：“感觉没什么不可能的。就是付出了很多，得到了回报，本来就应该这样，还要继续努力，不忘初心吧。”

在他看来，化学竞赛之路，是一条探索化学奥秘的道路，走上这条路是源于兴趣，而走下去更需要恒心和毅力。

回顾三年来的高中学习生活，何流说，他自己在高一时学习上不够用功，导致化学竞赛的基础没有打扎实，显得比较薄弱。因此，在高二学习刚开始时，也就是在2017年8月底的化学联赛中，他只获得二等奖。

经历那次比赛失利后，何流深刻意识到自己应该加强“内功”的修炼，补上知识点的漏洞。从此，他每天都看化学竞赛书，在看不进去时就抄书。就这样，他终于把基础打扎实了。同时，他也做了不少题目，积累了大量的解题“招式”，练好外功。这样“内外”兼修，让何流对化学各方面都有了深刻的理解。

除了抄书，他还养成了错题订正的好习惯。在下次做题时，尽力不再犯同样的错误。

何流还总结说：“学习是每天都要积累的，尽管一开始时可能进步会比较慢，但是有一天自己突然就理解了某个知识点，进而一下子上到一个新台阶。”

在教练眼里

他“人狠话不多”

在化学竞赛教练姚琪老师眼里，何流是一个踏踏实实、话不太多的孩子。姚老师对每个学生的了解程度、投入的心力，甚至都超过他对自己的孩子。2018年省队选拔后，何流和其他三位入选同学谈起选择化学竞赛的初衷时，都不约而同地提到姚老师。“课堂有意思”、“学术素养高”、“常常鼓励我们”等，是他们对姚琪老师的高度评价。

北京大学毕业的黄山老师，对何流的帮助也很大。黄山老师曾为母校学军中学获得过全国化学竞赛金牌，在北大化学专业硕士毕业后重返学军中学当老师。

何流和其他化学竞赛的同学都把黄山老师当成一位很厉害的大哥哥，黄老师既是他们学术上的榜样，又是生活中常与自己谈心的好友。

“何流进步很大。”两位教练都说，何流进了国家集训队后，跟以前比变得更成熟了，对自己的认识更加准确。

就这样，初中毕业于杭州市文澜中学的何流，在姚琪和黄山两位化学竞赛教练的精心培养下，不断成长、进步。

何流的父母也给了儿子很多自由发展的空间。比如，在选择化学竞赛之路上，何流就从父母那里得到很多鼓励和支持。

“妈妈当面不说，但我知道她一直以我为骄傲的。”何流经常在妈妈的朋友圈里看到一些让自己很感动的话，“我感觉心里暖暖的。”

他还主演过心理剧

平时喜欢看书听音乐跑步

高中三年，这位化学大神并不只在化学竞赛场上发光——2017年5月，读高一的何流主演心理剧《鬼来了》。该剧在校内评比中获得了年级组一等奖。

在日常生活中，何流同学给人的印象是一个话不多的高个子男生。比起表达自己的想法，何流认为自己更善于倾听。他说，如果一个人有时急着去发表自己的意见，可能就会缺少经过仔细思考的环节，也就会错过一些重要观点。

在紧张的学习之余，何流进行自我调节的方法也挺丰富：听歌看书，跑步打球……这些都有利于他保持积极向上的心态。

(责编：郝孟佳、熊旭)