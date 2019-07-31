原标题：“逃避式考研”？ 帽子须慎扣

据7月29日《中国青年报》报道，不久前麦可思研究院发布的《2019年中国大学生就业报告》显示，2018届本科毕业生“受雇工作”的比例为73.6%，连续5届持续下降；“正在读研”及“准备考研”的比例则在持续上升。而据调查，在考研大军中，“逃避式考研”成新风向，有的为逃避就业，有的为逃避逼婚。

在中国文化的传统语境里，“逃”肯定不是对一个人的积极评价。“逃避式考研”也是如此。在一些人看来，年轻人应该是勇猛刚毅的，考研是为了更好地实现自己的理想。而逃避是不敢面对未来。有专家表示，这种逃避根本没有用，有逃避心理也很难考研成功，即便考上了，也会面临学术上的严重挑战。

“逃避式考研”当然不可取。问题是，标签化思维之下，存不存在着夸大和误伤？时下，“就业难”一直被认为是“考研热、读研热”的主要原因。在中国教育在线发布的《2019年全国研究生招生调查报告》中，考生报考研究生的首要动机为提高就业竞争力，占比36%。可见，考研与就业之间存在紧密联系。

因为找不到好工作或者为了找到更好的工作，才去考研、读研，似乎在“纯洁性”上差了一点，但若把考研定义为只是追求学术，也未免有些狭隘。

考研心理是复杂的，即便存在“逃避”其他事情的成分，也不应被无限放大。

面对一项任务，因为完成难度高、手上事情太多，所以放到最后做，这仅仅是“逃”吗？选择考研，不排除有些人一时没有找到好工作、有些人喜欢大学环境，也不排除一些人还想等几年再迈入社会……这些情况往往是叠加的，而不是单一的。即便自称“逃避式考研”的人，也未必就完全是因为害怕面对社会，纯粹想逃避。

标签化思维的可怕之处，不仅在于其简单化，不足以反映复杂的现实，还在于一旦形成标签之后，就容易对人群进行划分，形成身份的固化，进而把一些人抛进道德的海洋里。

年轻人的路要怎么走，旁人可以提醒、引导、规劝，但不要简单粗暴地扣帽子，造成不必要的争论、伤害。

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)