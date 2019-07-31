原标题：做代购麻烦上身 勤工俭学需谨慎

留学生在国外读书时会寻找一些兼职打工的机会，一来为积累工作经验，二来为赚取一些零花钱补贴留学花费。不过，在寻找兼职机会的时候千万要小心，不要触犯当地法律。这不，中国驻纽约总领事馆最近就发布了一条关于在国外勤工俭学需谨慎的提醒。

事情是这样的：近日，美国发生一起留学生因“代购”惹上麻烦的案件。小张来美国留学，学习的同时想找个兼职缓解一下财务状况。小张在网上某APP看到不少“代购”广告，帮人跑腿刷卡买东西就会有报酬！小张决定试一试。谁知当他拿着对方提供的“购物卡”第一次刷卡“代购”时，就因该卡系伪造被商家发现报警。小张随后被逮捕，下一步将出庭面临多项指控。

实际上，近年来留学生因“代购”被逮捕的案件也有发生过。“代购”人员往往通过盗取公民身份信息，伪造他人的信用卡或购物卡，再以“商家限购”“每人只能购买一次”等为由，通过网络社交媒体招募兼职人员代为刷卡购物（通常都是购买价格高昂的奢侈品），许诺事后付给一定佣金。如客户一旦购物过程中“出事”，代购人员便“人间蒸发”，很难追查。参与“代购”的人中，有的缺乏法律常识和防范意识，以为帮人代买东西没什么大不了，殊不知有关行为已经触犯法律；也有的抱着侥幸心理，认为万一不幸被抓，自称不了解法律规定就可全身而退。切记，刷别人的卡购物消费，无论是何理由都是违法。

美国对于留学生在美兼职打工有严格规定，留学生在选择勤工俭学前务必要了解相关限制，以免因违规兼职给自身带来不必要的麻烦。外国公民一旦在美触犯法律，轻则留下个人不良记录，影响在美学习、工作和生活，重则将面临遣返、判刑入狱等严重后果。

中国驻纽约总领事馆特别提醒大家，切实增强法律意识，勤工俭学务必通过正规途径，确保合法合规，不沾染“代购”，避免因小失大！（全媒体记者 李琼）

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