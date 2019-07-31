每人30元完成15天生存挑战 这群大学生是如何做到的

一群二十岁出头的大学生，来到偏远乡村，每人只有30元钱，要生存15天……如此艰难的任务，能完成吗？

这是浙江工商大学杭州商学院以“青春心向党·建功新时代”为主题，在乡村生活15天的暑期社会实践活动，学生们利用自己的专业特长，解决吃、住、行等问题。在乡村振兴背景下，杭州商学院借用这种学生喜爱的实践形式，挖掘专业课程中思政教育的元素。

这不仅是一次生存挑战

还要进行课题研究

这次前往桐庐翙岗村的暑期实践，一共有30名来自杭商院不同专业的学生参与，共分成3支实践队。各实践队除了进行为期15天的生存挑战外，出发前还准备了研究课题。这些课题，包括乡村规划设计、乡村产业研究、留守儿童教育、文创产品开发等，几乎都是时下乡村的热点。

“因为乡村熟人社区的特性，我们在和乡亲们沟通交流后，短期内解决了住的问题。打地铺的住宿条件虽然不好，但是能和同学们一起体验，还是很开心的。”参与实践的杨克武同学说道，“我们每天上山下乡，早晨五点就起床去收购农产品，晚上回来还要写农产品分析报告。短短半个月，切身体会到了乡村发展的迅速。接下来回到学校，我要认真学好专业课程，以后毕业回去为乡村发展出一份力。”

帮老乡卖农产品

为游客拍红色写真照

15天以来，“青春飞扬农产品营销队”的学生利用专业知识，对当地农产品进行规划与营销，共卖出玉米500多斤，桃子300多斤。

“在实践过程中，学生们参与设计、制作了许多红色文创产品。出人意料的是，这些红色文创产品取得了三支队伍中最好的收益。”红色文化赋能实践队成员邵金辉说，“这15天，我们把红色文化融入到手工设计上，以体验式的课程培养乡村儿童的创新实践力。”和孩子们共制作的“红色初心”、“童心向党”等系列红色文创产品共105件，获得爱心企业出资1万元购买。

参与本次活动的队员白天乐，与孩子们愉快相处半个月，感觉很幸福：“这些纸艺是我们在学校通识课上学到的，没想到还能派上用场。今年我要继续深入学习，再到这里来进行长期支教，和孩子们一起做出更多的作品。”

而薪火照相馆实践队的成员们，也有不小的收获。“我们经过调研发现，桐庐翙岗村虽然有很多古建筑，但缺少让游客进行体验的旅游项目。所以我们找了村里最适合拍照的十处建筑作为打卡点，为游客提供租衣、拍照和导游服务。”实践队成员沈博伦说。队员们开展导游、拍照和出租汉服、红军服等服务，共为42位游客拍照，出租衣服51次。

一位50多岁的党员游客来到这里，穿着红军服拍照，感慨仿佛回到了年轻的时候：“回首这四十多年来，乡村因为改革开放而发生了巨大变化，我既激动又幸福。” (记者 郑琳)

(责编：实习生(刘一凡)、熊旭)