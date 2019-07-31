原标题：三千余名大学生西部计划志愿者奔赴新疆基层

7月29日上午，2019年大学生志愿服务西部计划服务新疆专项志愿者出征仪式在新疆农业大学启动，3371名西部计划志愿者将陆续奔赴天山南北开展志愿服务。出征仪式前，大学生志愿者用快闪、大合唱的方式表演了歌曲《我和我的祖国》《到西部去》，以歌明志。

团中央青年志愿者行动指导中心副主任熊剑为志愿者代表授旗，新疆维吾尔自治区副主席赵冲久即席讲话，勉励志愿者要志存高远砥砺前行、脚踏实地勇于实践、勇于担当多做奉献。

在之后的座谈会上，赵冲久提出，全区各级共青团组织和项目办作为西部计划工作的具体执行者，要坚持以志愿者为本，切实关心志愿者的学习、生活、工作和长远发展，激发他们干事创业的激情与热情，确保志愿者引得进、干得好、留得住，引导志愿者不断弘扬志愿精神，践行社会主义核心价值观，为实现新疆社会稳定和长治久安作出更大贡献。

7月28日，2019年新疆生产建设兵团大学生志愿服务西部计划出征仪式在新疆师范大学温泉校区举行。新疆生产建设兵团党委副书记、副政委孔星隆在讲话中指出，从2003年至今，全国万余名大学生志愿者在兵团各个行业、各条战线上奉献建功，留疆比例逐年提高。大学生志愿者真诚服务、勤勉敬业，赢得了各族群众的好评和欢迎。孔星隆要求，志愿者要努力成长为维稳戍边事业建设者和接班人，牢固树立“兵地一盘棋”思想，更好推动兵地青少年形成资源共享、优势互补、融合发展的良好局面。

据悉，来自全国各地的1808名志愿者将奔赴兵团14个师市，进行为期1至3年的基础教育、医疗卫生、服务“三农”、基层社会管理、基层青年工作等志愿服务。（记者 王雪迎）

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