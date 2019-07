读完JD回国，将统一被教育部认证为“职业法律文凭”

JD(Juris Doctor)是广泛存在于美国、加拿大、澳大利亚等国的一种法律职业类文凭证书。近日,教育部留学服务中心发布了关于对国外JD证书认证办法进行调整的公告指出,经充分调研,为避免因该证书名称中含有博士(Doctor)字样给用人单位和社会公众带来的混淆,教育部留学服务中心决定将上述国别JD证书的中文名称统一调整为“职业法律文凭”。

JD认证书中除了对学生入学条件、学业年限和升学途径等情况进行写实性表述外,将美国和澳大利亚JD证书的学历层次明确表述为硕士层次,将加拿大JD证书的学历层次明确表述为学士层次。

对于法律专业的学生来说,JD是一个含金量极高的学位。以美国为例,Juris Doctor学制一般为三年,与医学博士MD(Doctor of Medicine)被并称为美国最昂贵和含金量最高的两个专业。然而,虽然名字里有个“Doctor”,但JD其实并不是博士学位。与国内的法律教育不同,美国的法学院不设置本科学位,而是从研究生阶段起步,JD则可以被看作是美国第一个法律学位,也是在美国参加律师考试的基础。除此之外,美国其他的法学学位还有LLM(Master of Laws)和SJD(Doctor of Juridical Science)两种。其中,LLM属于法学硕士学位,招生对象为有法学本科背景的学生,多为在其他国家获得了法学学士学位的国际学生;而SJD则是真正的法学博士学位,学术性较强,申请者必须有JD或LLM学位。(记者 李琼)

