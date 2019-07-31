人民日报：校外培训，诚信是“金”

原标题：校外培训，诚信是“金”（人民时评）

强化合规办学意识，提升诚信办学水平，才能使校外培训机构成为学校教育的有益补充，形成校内外协同育人的良好局面，帮助学生开拓成长的空间

近年来，校外培训行业蓬勃发展，在满足学生个性化教育、差异化发展的同时，也出现了违规失信等现象。时值暑假，校外培训行业进入一年中的忙碌期，也成为相关问题集中暴露的时期，值得引起重视。

校外培训丰富了教育资源供给，是学校教育的有益补充。近年来，规范校外培训、推动行业健康发展，既是社会共识，也是相关部门的鲜明工作导向。去年8月，国务院办公厅印发《关于规范校外培训机构发展的意见》，明确规定“校外培训机构培训时间不得和当地中小学校教学时间相冲突”。今年以来，教育部持续推进校外培训机构专项治理，并开展专项治理“回头看”活动，要求各地对行政区域内校外培训机构再次进行全面摸排，及时发现问题解决问题。前不久，教育部等六部委发布《关于规范校外线上培训的实施意见》，针对校外线上培训存在的问题进行靶向整治。这些举措，有力整治了不少突出问题，净化了行业生态，更好保障了家长和学生的权益。

应当看到，严格监管态势下，绝大多数校外培训机构能够做到依法合规经营，但也仍有少数机构心存侥幸、唯利是图，不讲诚信、违规办学。现实中，有的培训机构只顾砸钱做广告招揽生源，而实际教学与宣传内容相去甚远；有的教学人员履历造假、良莠不齐，培训效果难以保证；有的收费缺乏依据、价格不够透明，遇到学费纠纷时学生权益难以得到有效保护。更有甚者，号称自己是经批准设立的正式单位，靠收取代理费、推销书画作品等敛财。这些以办学为幌子、以不择手段赚钱为目标的行为，损害了学生的切身利益，给校外培训行业带来“诚信负债”。

作为经营主体，校外培训机构谋取经济利益无可厚非，但这绝不是背弃诚信的理由。古人有言：“非诚贾不得食于贾，非诚工不得食于工，非诚农不得食于农，非信士不得立于朝。”无论什么行业、何种职业，都应当重信践诺，葆有诚信精神。也正因此，有人判断，“信用+”会带给下一个10年巨大商业红利。自觉增强“信用+”的意识，才能赢得信任、赢得市场。更何况，校外培训机构还兼有教育主体的身份，担负着立德树人的责任，自己首先要当讲诚信、守信用的榜样，自觉做到守诺、践约、无欺，牢记道德底线不可触碰、法律红线不可逾越。强化合规办学意识，提升诚信办学水平，才能使校外培训机构成为学校教育的有益补充，形成校内外协同育人的良好局面，帮助学生开拓成长的空间。

信用是现代社会的必需品，提升诚信水平，可以更好地助推行业发展，增进公众福祉。对突出的诚信缺失问题，既要抓紧建立覆盖全社会的征信系统，又要完善守法诚信褒奖机制和违法失信惩戒机制，使人不敢失信。观察社会上出现的种种失信现象，背后的一个重要原因，就在于惩处力度不足、失信成本偏低，导致相关行业缺乏促进规范发展的长效机制。因此，除了让相关法律法规长出牙齿、织密覆盖全行业的监管体系，还应当充分发挥信用的约束和激励作用，大力营造“知信、用信、守信”的良好氛围，引导相关市场主体诚信经营、高质量发展。进而言之，在信用建设日益健全完善的背景下，任何企业或个人要想行稳致远、收获成功，都必须坚守诚信，用诚信铺就发展的道路。

(责编：李依环、熊旭)