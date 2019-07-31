殷红博：足球是幼儿第一运动

【环球时报环球网记者 任筱楠】他在国际上首次倡导“幼儿体能优先发展理念”和“体能是幼儿教育第一目标理念”，他科学证明：“儿童没有健康身体就不会有健康的心理，更不可能全素质优势发展。”在国际上首次创立“华夏儿童关键期体心智全素质教育体系”;他在国际上首次倡导“足球是幼儿第一运动理念”;在国际上首次创立“华夏幼儿关键期足球教育体系”。开创了中国幼儿足球教育多个第一，被誉为“中国幼儿足球科研与教学第一人”，也因此成为国际幼儿足球教育领域首屈一指的专家。他就是国际著名儿童心理与儿童教育专家、国际著名儿童体能与儿童足球教育专家、中国关心下一代工作委员会幼儿体能与足球研究院院长殷红博教授。

图注：殷红博教授在培训中国第一批幼儿足球教练

殷红博教授用他近30年的幼儿足球创新学术研究成果和成功系统幼儿园一线教学实践，研发出了一整套适合中国3~8岁儿童身体素质和心理素质规律和特征的幼儿足球科学、专业、系统的教学体系。

殷红博教授告诉笔者：足球运动不仅是一项伟大的运动，更是文化和生存理念，中国要有自己原创的幼儿足球文化和足球理念，这样才能从根本上建立中国幼儿足球发展文化体系和教育体系。

殷教授指出：我们的研究表明，3~6岁是人类运动认知、运动兴趣、运动习惯以及综合运动素质产生和发展的关键期。如果在这一时期得到科学、系统、及时的培养，幼儿的运动认知、运动兴趣、运动习惯以及综合运动素质将会得到最佳的发展，并延续人的一生，而足球是培养运动认知、运动兴趣、运动习惯的最佳运动。

一、殷红博教授28年的幼儿关键期足球创新学术研究。

殷红博教授是国际儿童关键期教育创始人，在长期对0~6岁儿童发展关键期身体素质、智能素质、心理素质、文化素质的研究中，他发现：开发孩子的运动潜能是开发孩子的综合潜能的第一步。他在研究了32项运动项目后发现：足球的价值最大。他提出：足球运动是让幼儿身体素质、心理素质、智能素质、文化素质全面发展的第一运动。

殷红博教授近30年的幼儿足球创新学术科研与广泛教学实践研究证明：幼儿足球有以下4各方面的教学效果。

A幼儿足球运动能全面培养幼儿的平衡素质、速度素质、灵活素质、力量素质、协调素质、耐力素质。为孩子未来的体能素质全面发展打下最佳的发展基础。

B幼儿足球运动在幼儿智能素质发展方面，能有效的培养孩子的专注力、观察力、记忆力，培养孩子思维的灵活性、想象力，尤其是对孩子判断力、决断力的培养是任何运动都无法替代的。

C幼儿足球运动在幼儿优势心理素质方面，能有效的培养孩子的独立性、自信心、坚持性、毅力、合作、上进心，尤其在培养孩子的勇气和团队意识方面是任何运动都无法比拟的。

D幼儿足球运动在幼儿文化素质方面，能有效的培养孩子文明礼貌的与他人沟通交往能力，培养孩子尊重他人、理解他人、包容他人的国际思维模式。同时，孩子的诚信、规则意识、公平公正意识也能得到有效的培养。

殷红博教授还将长期研究与教学实践总结成世界第一部幼儿足球学术专著《足球——幼儿第一运动》。殷教授的这部专著引起世界幼儿足球界不小的震动，成为中国幼儿足球事业发展奠基之作。

研发第一套幼儿足球教学课程、培养第一批幼儿足球教练

殷红博教授在28年幼儿足球科学研究和23年幼儿园足球教学实践的基础上，研发出中国第一套3——6岁幼儿足球系统教材《幼儿关键足球课程》。这套教材已由北京师范大学出版社出版。全国数千家幼儿园开始推广。

图注：殷红博教授撰写中国第一部幼儿足球教材

要在中国科学、系统的开展幼儿足球教学就必须有一大批高素质的、经过专业培训的幼儿足球教练。幼儿足球教练与其他的足球教练有着本质的不同。因为他们要真正懂得幼儿足球是教学足球，是游戏足球，而不是专业足球。幼儿足球教练在足球教学过程中，不但要培养孩子的足球素质，还要培养孩子的心理素质、智能素质，这是一般足球教练做不到的。殷红博教授开展幼儿足球教练公益培训活动至今已有近千名中国第一代幼儿足球教练经殷红博教授亲手培养出来。

二、殷红博教授23年的幼儿足球成功教学实践，创办中国第一家幼儿足球示范园

1997年殷红博教授创办中国第一家体能幼儿园——北京博凯智能全纳幼儿园。把他的体能教育理念和足球教育体系全面实施。殷红博教授研发出针对2—6岁幼儿体能教育的32项关键期专项体能课程和160余种儿童关键期体能游戏。

这些体能课程和体能游戏博凯的孩子可以按兴趣选择参加。但是博凯幼儿园所有的男孩子3岁开始都要接受科学、系统的足球训练，足球是博凯男孩子的必修课。每年举办一届“博凯激情杯幼儿足球联赛。”至今已经举行了23届。博凯幼儿园足球“梦之队”连续3届获得北京幼儿足球比赛冠军。1997年开始，博凯幼儿园每年为幼儿足球的科研与教学投入近40万元，23年来将近花费900万。

三、让中国百万幼儿科学的踢球

为了让更多的幼儿能够科学的踢球，殷红博教授和几位志同道合的朋友发起全国幼儿足球大型公益活动——“新时代全国幼儿足球万园工程”，并担任执行主席、首席专家、首席教练导师。殷红博教授和北京博凯智能全纳幼儿园每年为“全国幼儿足球万园工程”捐助100万元人民币的足球、足球教材和训练器材，并免费培训幼儿足球教师。希望能够在5年内让幼儿足球普及到全国1万家幼儿园，同时为了让全国的幼儿园能够进行幼儿足球科研与教学交流，于2018年12月2日在北京举办“全国幼儿足球大会”。这也是一次公益活动，全国17个省的幼儿足球代表队参加了本次活动。这次活动由殷红博教授担任院长的“中国关工委幼儿体能与足球教育研究院”主办。对幼儿足球在全国的推广普及掀起了一个新的高潮。

四、殷教授研发国际顶级质量的幼儿足球

殷教授告诉笔者：孩子踢的足球国内外没有统一的标准。尤其是没有适合于2~3岁孩子踢的足球。足球的重量、大小、气压、质地、形状等等，如果不适合孩子的身心规律特点，很容易对孩子的脚、腿、腰等造成伤害。为此，经过他多年研究和广州爱高体育器材公司联合研发，国际上第一套适合2~8岁幼儿的三个型号足球“彩虹足球”已经面世。

五、殷红博教授28年创新学术研究，23年成功系统一线教学实践研发3套中国幼儿足球课程体系

1、幼儿足球教育“双零方案”

专为幼儿足球零基础幼儿园和零基础幼儿足球教师

研发的幼儿足球教育方案

2、幼儿足球教育“双成方案”

专为成功开展幼儿足球教育3年以上幼儿园

和具有3年以上成功教学经验的幼儿足球教师

研发的幼儿足球教育升级方案

3、幼儿足球教育“双精英方案”

专为成功开展幼儿足球教育6年以上幼儿园

和具有6年以上成功教学经验的幼儿足球教师

研发的幼儿足球教育精英培养方案

(责编：岳弘彬)