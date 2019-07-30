以梦为马！“圆梦班”助寒门学子实现大学梦

孩子们在颐和园合影留念（图片来源：福建南安一中老师提供）

“长大后我想做一名网络工程师，努力让我国的人工智能技术领先世界。”

“我最喜欢化学，梦想的学府是清华大学。”

“等长大后有能力了，我也想像徐爷爷一样帮助更多需要帮助的人。”

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七月的北京迎来了一群可爱的小客人。游长城、看故宫、参观国家博物馆、与优秀的高校学子面对面交流……来自福建南安市第一中学首届“圆梦班”的同学们暑期走进北京，开始了为期六天的夏令营活动。日前，在清华大学举行的福建南安一中“圆梦班”师生座谈会上，孩子们接受人民网采访时，纷纷表达了对未来的憧憬。

去年9月，江苏中远助学帮老基金会（下称“基金会”）捐资设立福建南安一中“圆梦班”，50名高一新生顺利报到入学。据了解，该基金会于2012年注册成立，迄今已捐助资金两千多万元，在全国10余省、市的19所高级中学成立“圆梦班”，帮助了千余名家庭经济困难的孩子实现大学梦。

“为孩子们创造更好的成长、成人、成才环境”

“我在一个普通的小镇上长大，意外受到徐爷爷的关心进入‘圆梦班’，遇到了优秀的老师和友爱的同学。大家在一起就像一家人，有困难一起解决，有快乐共同分享。这次夏令营活动让我看到了一个更大的世界，也对自己的未来有了更多憧憬。”今年17岁的小俊去年进入南安一中“圆梦班”，他和其他同学一样也是第一次来北京，谈起这趟旅程的感受，他有些激动。

王美婷老师是小俊所在班级的班主任，也是此次夏令营活动的带队老师之一。据她介绍，同学们通过这次参观交流，更真切地感受到了高校的学研氛围，更深刻地学习和了解祖国的历史、祖国在科技和经济上的飞跃，以及祖国各地文化的融合和发展，非常有意义。

“‘圆梦班’的设立，为孩子们创造了更好的成长、成人、成才环境，为他们提供了一个更广阔的平台、更顺畅的渠道，帮助他们在成就学业的过程中，学会励志、学会感恩、敢于拼搏、懂得奉献。” 王美婷说。

王美婷谈到，基金会不仅每年给每位“圆梦班”学生5000元生活补助、寄来学习用品等，还定期请优秀高校学子来交流分享，该夏令营活动也是由基金会出资。徐爷爷还经常写信鼓励老师和同学们，时时关注大家的学习和生活情况。

大家口中的“徐爷爷”正是基金会的发起人徐中远。谈到创立“圆梦班”的初衷，他表示，“圆梦班”助学旨在帮助贫困家庭孩子读高中上大学。一个贫困家庭如果能培养出一个、两个大学生，就为这个家庭早日脱贫致富奠定了基础、创造了条件、增加了能力，也将给这个家庭脱贫致富带来希望。

“又一个梦被实现了！”

资料图：图为徐中远与陕西宜川中学“圆梦班”学生共进午餐并交流。（图片来源：宜川中学官方微信公众号）

据悉，基金会每学年都邀请北京大学、清华大学、中国人民大学、北京航空航天大学等高校志愿者与“圆梦班”老师、学生见面座谈。今年暑期座谈会，福建南安一中“圆梦班”的学生走进了北京高校，任勇、粟健坤等来自清华大学、中国人民大学的学生进行了现场交流分享。

粟健坤是中国人民大学国际政治经济学的大三学生，也是学校青年志愿者协会副会长，曾多次参加“圆梦班”座谈会分享交流。在他看来，“圆梦班”是教育扶贫的一种新模式，它与其他助学项目的最大不同之处在于，基金会对贫困学子的帮扶不止于经济手段，同时也实现了校内外优势资源的全新整合；资助不止于学生层面，合作学校的老师也会得到教研及培训补助。

“当我不经意间发现，自己的大学同学里也有来自‘圆梦班’的时候，我不禁有些惊讶和兴奋，‘又一个梦被实现了！’这些‘圆梦班’的同学进入大学之后依然非常优秀，也非常独立自强。”粟健坤接受采访时说。

来自甘肃的任勇目前就读清华大学自动化专业，他也是全国第一届“圆梦班”的学生。接受人民网采访时，任勇回忆自己在甘肃会宁一中“圆梦班”的学习生活时说，“当时每年3000元的助学金帮助我渡过了家庭经济最困难的高中时期。不仅是经济上的资助，更让我觉得暖心的是每年都会收到徐爷爷用心写的一封信，一字一句都鼓励着自己努力上进。”

任勇谈到，当年也正是“圆梦班”组织的夏令营活动给了他第一次来北京的机会，从那一刻起，他便立下了考清华的志向，他抓住一切机会参与数学、物理竞赛，为考取清华大学奠定了坚实基础。对于“圆梦班”的学弟学妹，任勇希望他们能够心怀感恩、充满自信，努力提升知识和技能，培养健康的价值观和性格品质，最终圆满实现自己的梦想，也为中国梦贡献力量！

“‘圆梦班’不仅解决了贫困家庭孩子上学的资金问题，还通过联络政府部门和高校，为孩子的长期发展提供政策和智力支持。”清华大学青年教师韦江介绍，从2015年1月开始，清华开始选派学生志愿者在每年学期中与基金会一起与“圆梦班”学生面谈和交流。“圆梦班”所服务的学生家庭贫困但自立自强、品学兼优，近些年来，也有多名学生“圆梦”清华。未来学校也会继续支持“圆梦班”的工作，为教育扶贫工作添砖加瓦。

(责编：李依环、熊旭)