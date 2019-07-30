虞丽娟：强化学校体育 需要专业化的教师队伍

人民网讯 为期十天的首届长三角一体化未来体育教师暑期夏令营28日在上海体育学院落下帷幕。上海市教卫工作党委书记虞丽娟指出，体育是五育并举的重要组成部分，强化学校体育，根本上要靠建设一支高素质、专业化的体育教师队伍。

对于有志从事学校体育教育教学的优秀人才而言，当前正面临难得的专业发展政策机遇。对于未来学校体育教育教学的新血液和主力军，虞丽娟提出三点寄语，一是要以理想为灯塔，着力培养担当民族复兴大任的时代新人；二是要牢固树立终身学习的理念，成为担当教师育人使命的不竭动力；三是要用奋斗成就青春最亮丽的底色，投身中华民族伟大复兴的接力跑。

据了解，首届长三角一体化未来体育教师暑期夏令营的举办是长三角教育人才服务联盟为长三角地区培养和储备体育专业人才的积极尝试，在课程设计和实训安排上体现出了诸多亮点。除了培养专业技能知识，此次夏令营还将“教育初心”教育与课程相结合，奥运冠军宋妮娜以亲身经历传递体育精神的感染力和影响力，以文化人；上海体育学院党委书记李崟、上海市教育人才交流服务中心主任江明等为学员们带来了生动党课。

除了集中授课和培训讲座外，学员们也根据各自的体育专项前往本市和昆山市的15个实践基地进行了教育教学实践，各个班级的实训课程都由运动技术的讲解、体育课程设计、实地授课等部分构成；在体育课程设计中，各位导师从教学器材的选择到教学流程、从练习强度到运动负荷的各个环节进行了详细讲解，给学员们极大启发。

来自全国27个省份的330名有志于从事体育教师的在校学生经过了前沿讲座、教学实训、学术沙龙、参观考察、素质拓展等多样化的教学培训，在知识技能和德育素养等各方面都得到了有效锻炼。闭幕式上，来自昆山市新镇中心小学等实践基地的师生代表与学员们共同展示了培训成果，全国教书育人楷模应彩云带领“未来体育教师”诵读了《教师誓言》。

(责编：实习生(徐玮辰)、熊旭)