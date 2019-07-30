陈锋:迈出探索和建设智慧学习工场的第一步

图为《智慧学习工场2020建设标准指引》发布会现场 主办方供图

人民网北京7月30日电 由教育部学校规划建设发展中心（以下简称“中心”）主办的《智慧学习工场2020建设标准指引》发布会29日在北京召开。会议宣布，即日起正式实施智慧学习工场2020建设标准的指引、认定、咨询和培训等工作。

中心主任陈锋表示，人类对更美好教育的追求、新技术的集群突破、学习方式的转变这三种力量正在驱动教育形态的深度变革，智慧学习工场正是在适应变革的新形势下做出的重大战略创新。

陈锋介绍，自2017年10月以来，中心在多个层面开展了多种类型的智慧学习工场创新实验，先后在新一代信息技术、新金融、先进设计与增材制造、新商科、金融风险管理国际证书等领域开展了学科专业集群型实验；在河南省驻马店市开启了“乡村振兴学院”园区型实验；同时还开展了康复大学、中山科技大学、佛山理工大学、金华理工学院、广东技术师范大学等新型大学与校区设计实验；与首批五家试点单位合作开展了“学硕创新工作站”单一功能型实验，还在网络安全等领域启动了初期实验。

记者了解到，在智慧学习工场创新实验过程中，中心就同步启动了智慧学习工场2020系列标准的研究制定工作，在总结创新实验案例的基础上，借鉴吸收国内外最新理论，对关键问题进行专题调研。此外，在编写过程中，编制组系统梳理了智慧校园、智能工厂、智慧城市等相关国家标准，在技术上兼容各类相关的国家标准，并填补了现有国家标准体系的空白。近两年里，智慧学习工场建设标准的内容不断优化升级，其适用性和有效性也持续得到检验和证明，目前已取得阶段性成果。

陈锋补充道：“智慧学习工场是产教融合深化的新平台、适应科技革命的新机制、实现终身学习的新载体和未来学校形态的新探索。未来，我们将会推动2020标准的实践并持续跟踪进展。”

随后，教育部学校规划建设发展中心相关负责人介绍了智慧学习工场实验的进一步考虑——聚智成核，强化企业家学院、数字化智能化平台等智慧学习工场共享核。该负责人还以案例阐明标准指导各类工场建设的方式方法。

陈锋强调，《智慧学习工场2020建设标准指引》是在推动智慧学习工场探索和建设过程中迈出的第一步，也是非常重要的一步。中心愿与合作单位、高等学校共同努力，深化产教融合和科教融合，使我国高等教育和职业教育更好地适应新技术革命的要求，增强竞争力、强化话语权，为中国教育实现现代化做出贡献。（熊旭 王子文）

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