高三毕业生“组团”登记器官捐献

原标题：宁波镇海中学高三毕业生“组团”登记器官捐献 一份特殊的“成人礼”

近日，浙江省宁波市镇海中学高三毕业生韩新叶收到了一封特殊的信件，这封信来自中国人体器官捐献管理中心，信封内装有中国人体器官捐献志愿者登记卡和一封感谢信。这是韩新叶送给自己的18岁“成人礼”。

韩新叶报考了南京森林警察学院，即将成为一名“准警察”。早在6月11日，结束高考不久的韩新叶就在中国人体器官捐献网上登记了捐献器官及角膜。

“我觉得这是一件很小的事情，没想到发了朋友圈之后受到许多关注。”韩新叶说，自己登记捐献器官及角膜的事在朋友圈发出后，有许多同学向她咨询器官捐献详情。

“带动，是用一个人的行动去摇醒另一群灵魂。”镇海中学教务处副主任曾昊溟称，前几天从镇海红十字会了解到，目前已有6名镇海中学的同学作出了与韩新叶一样的选择。

镇海中学毕业生刘志坚，不久后将前往浙江警察学院学习。“在朋友圈看到韩新叶的动态，很感动。”在了解相关政策并获得家人支持后，刘志坚也马上完成了器官捐献登记。

记者了解到，镇海中学学子将各种善举作为“成人礼”，早已成为“文化基因”深植学生心中。除了器官捐献登记，还有学生以义务献血、参与公益事业等作为自己迈入成人世界的礼物。

在2018届毕业典礼上，镇海中学校长吴国平在讲话中寄语毕业生，那句“有温度，希望你们能永远保持对世间冷暖的关注与关怀，拒绝麻木与冷漠”深深刻在了镇海中学学子的心里。（史望颖）

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