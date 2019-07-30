“围棋王子”柯洁保送上清华

“围棋王子”柯洁入读清华一事终于尘埃落定。日前，清华大学招生办公室发布消息，该校在浙江招生录取工作圆满结束，录取名单中，围棋世界冠军柯洁榜上有名。柯洁也在个人微博上晒出了清华大学的录取通知书，今年9月，他将正式成为一名清华大学的大一新生，就读工商管理专业。

“从今天开始，我也是一名大学生啦！开心！”柯洁在个人微博上晒出了自己与父母一同收到清华录取通知书的照片，一家人脸上都洋溢着开心的笑。在柯洁收到的这份录取通知书上，写明了他将进入清华大学经济、金融与管理类（工商管理（经体班））专业学习。

今年3月，国家体育总局公示了一份《2019年优秀运动员免试入学推荐名单》，名单中公示了900余名优秀运动员免试入学信息，其中柯洁被推荐进入清华大学攻读工商管理专业。日前，清华招办通过官方微信公布了柯洁被保送至清华的消息：柯洁今年22岁，已经是中国棋坛上的传奇人物，更是把中国围棋带入大众视野的“网红棋手”。他是中国围棋职业九段棋手，世界围棋史上最年轻的五冠王，从四段直升九段，17岁时排名世界第一。如今即将进入大学生活，柯洁表示希望分配好学习和下围棋的时间，不希望大家对运动员有刻板印象。

据了解，作为近几年中国围棋第一人以及世界顶尖围棋选手，1997年出生的柯洁以其阳光有亲和力的气质吸引了不少“粉丝”。2017年5月，他与人工智能机器人AlphaGo的三盘大战，更是引起全世界瞩目。“我希望能够沉淀下来，去安心地做一件大家都觉得很平常，每个人都会经历的事，上大学嘛。”面对即将开始的大学生活，柯洁希望沉下身心，能像大家一样面对这个新起点与新征程。（李祺瑶）

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