澳门学生军事营闭幕 150名学生完成难忘军事之旅

“澳门大专学生第三届军事生活体验营”暨“澳门中学生第十五届军事夏令营”，29日上午在解放军驻澳门部队的珠海正岭军营闭营，150名澳门大、中学生完成难忘的军事之旅。

中央政府驻澳门联络办公室副主任薛晓峰，外交部驻澳门特派员公署副特派员王冬，澳门警察总局局长马耀权，驻澳部队司令员徐良才等出席闭营典礼，并为军事营获奖的集体及个人颁发证书与奖章。

徐良才在致辞时赞扬同学们在烈日及酷暑下接受锻炼，淬火成钢，培养了自我的勇气决心，增进团结协作、敢于担当的意识观念。他希望同学把入营的收获熔铸成胸怀天下、报效国家的远大志向，努力为澳门长期繁荣稳定和“一国两制”伟大事业贡献力量。

马耀权鼓励同学们未来继续提升与完善自我，牢记自己对国家民族、澳门社会、家庭、学校以至自己应承担的责任，把握机遇，奋发图强，做一个忠于国家、热爱澳门、孝顺父母、尊师重道、对社会有担当的人。

在广洲读大学的张同学表示，12日的训练令他深深感受军旅生活，学会守时、坚持的美德，每天阳光下的队列训练令他毕生难忘；澳门大学升大三的廖同学称，最辛苦是每日一大早起床训练，与日常生活分别很大，她笑言两周的体验后皮肤虽然晒黑不少，精神面貌却截然不同。

“两营”闭营典礼上，嘉宾、老师、家长和学生们共同观看了驻军制作的夏令营纪录片，分享同学在内务卫生、军事训练、野营拉练、实弹射击等各方面的点点滴滴。

据了解，这次军事生活体验营，学生除了参加不同的专题讲座、军事防卫体验活动及参观军区陆军基地外，还获安排在军官指导下处理日常工作，例如规划训练计划、模拟指挥等，进一步增进对国家和国防的情感认同。(记者 龙土有)

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