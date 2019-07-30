13名香港青年于青海“唐卡初级画师班”顺利毕业

29日，来自香港的13名青年在青海省同仁县热贡画院举行了“唐卡初级画师班”毕业典礼，标志着“2019年‘唐卡工坊’——唐卡画师内地实习计划”顺利完成。

青海省黄南藏族自治州同仁县，被称为“热贡”，即“金色谷地”，有中国“藏画之乡”美誉。当地以唐卡领衔的热贡艺术，2009年被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

青港青年交流促进会主席吴汉忠介绍，“2019年‘唐卡工坊’——唐卡画师内地实习计划”由青港青年交流促进会、香港网上青年协会主办，香港青年发展委员会、香港民政事务局赞助实施，旨在让更多香港青年学习了解中国藏传佛教的传统文化和底蕴，包括绘画唐卡的工艺。

不日，这些唐卡毕业作品将会在香港文化中心与热贡画院的作品一同亮相展出。

“很庆幸可以参加这次唐卡实习计划，以前我从来都没画过佛，而且也很少使用矿物颜料画画，这个体验是很难得的。而且也学到了不少传统的唐卡绘画方式，如何拿笔，利用唾液去晕染等。同时，这一个月来，我还看到了自己在线条、涂色方面的进步，很希望可以再来这边拾起画笔，再画唐卡。”来自香港浸会大学大二的罗小曼在毕业典礼结束后对中新社记者说。

中国工艺美术大师娘本说，只有通过切身体验绘画，才能真正了解到青海唐卡绘画技艺，以及中国文化博大精深的力量。香港青年们能在这么短的时间内画得这么好，确实很不易。

香港中文大学的研究生钟进怡说：“这一个月来对我来说意义非凡，零基础的我经过老师和同学的帮助，顺利完成了作品，也很不容易。唐卡在香港其实并不是为人所知，所以我们的作品最后能在香港展览是特别荣幸的，同时可以让更多的香港市民来了解唐卡，了解中国的藏文化。”

香港特别行政区政府驻成都经济贸易办事处主任李蕴妍表示，今天看到学生们的每一幅作品都画得很好，觉得很不容易。希望未来可以以学习唐卡为桥梁，加强港青两地之间的文化交流。(孙睿)

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