在日本学习艺术类专业 首选国立和公立大学

原标题：日本：得考虑不同专业侧重

日本动漫作品和现代时尚能够风靡世界，离不开其国内众多优质的美术、艺术院校，涵盖了绘画、时装、工业设计等多领域。日本全国约有30所专门的艺术院校，此外，还有很多普通大学设有艺术、造型等相关学科。再加上短期大学(相当于中国的大专)，日本的艺术院校可以说数不胜数。

根据日本“ARTJUKU(艺术塾)”网站给出的日本美术艺术大学热门排行榜，东京艺术大学位居榜首、人气最旺，其次是多摩美术大学、五藏野美术大学、金泽美术工业大学、京都市立艺术大学等。东京艺大是国立大学，学习条件好，学费也相对较便宜。包括学费在内，第一年需要缴纳的入学费用为81.78万日元，之后每年只要缴纳53.58万日元的学费即可。相比而言，多摩艺术大学第一年就要缴纳约148万日元。因此如果考虑到日本艺术大学留学，可以首选国立和公立大学。

私立学校方面，日本艺术学院以位于东京、统称“五美大”的几所院校较为著名，分别是多摩艺术大学、五藏野美术大学、东京造型大学，女子美术大学和日本大学艺术学部。这五所大学的学科设置也各有特色。

和美国相比，日本艺术院校总体在学费上显得“性价比”更高一些。正在日本就读艺术专业的中国留学生毕同学对《环球时报》记者介绍，一些选择日本院校的中国留学生就是因为经济问题。“在日本虽然生活花销比较高，但是1万日元(约合人民币633元)也勉强可以度过一个月，在美国就不太可能了。”有艺术生对《环球时报》记者介绍，学习艺术除了学费以外，还需要在美术用品(比如纸笔、颜料等道具)上的开销，而这些用品都属于需要大量消耗的，而且价格不菲。

国际留学生在日本艺术类院校中的人数正越来越多。以多摩艺术大学为例，该大学秉承国际交流的理念，不仅有交换留学生的制度，也招收留学生入学。据该大学公布的数据，到今年5月1日为止，美术专业本科共有中国留学生180余人，如果加上攻读研究生学位的，则有300人左右。毕同学说，她在国内的老师表示，现在申请日本艺术院校的中国留学生逐年增多，因此竞争压力也越来越大。“在日本的学习环境还是挺好的，基数一大，也就会出现更多优秀的人才。”

申请日本的艺术院校，也要考虑不同的专业侧重。毕同学表示，比如多摩艺术大学的平面设计专业就比较出名。而那些因为喜欢动画才上日本读书的同学，“应该注意自己想要走的方向，有专门学动画制作的艺术院校，也有普通大学的动画专业，这种就更偏向实验动画，而不是商业动画”。像游戏、影视这种综合类商业作品囊括的面就更大，“学生具体是想做人物设计、制作还是其他方面，会影响以后的就业方向”。不过，毕同学表示，相对于其他国家，日本在艺术方面是一个不太看重文凭的地方，“只要你能有优秀的作品，未来出路是没有问题的”。（本报驻日本特约记者 孙秀萍 本报记者 张雪婷）

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