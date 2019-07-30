超酷，大学生暑假留校上“原味体育课”

“原味皮艇球”课程的外教在做示范

偌大的浙江大学紫金港校区，没有因为暑假而陷入寂静。这几天，学校的田径场、网球场还有启真湖，从早到晚都响起中英文掺杂的呐喊声。

这是浙大学生利用暑假，在上“原味体育课”。体育课还有“原味”的？记者有些好奇。

原来，浙大为了进一步推进本科生教育国际化，开设了一系列的“原味课程”，“原味体育课”是其中的一部分。这门特殊的体育课，每年7月开课，目前开设了皮艇球、橄榄球、足球、网球等四个课程，每个课程32个学时，周末不休息。每门课程修满课时后，学生需要参加专项技能考核，合格才能拿到学分。

之所以被称为“原味”，在于它是由海外资深体育老师和浙江大学体艺部责任老师搭班来教。

“我们开设的‘原味课程’，选的都是比较热门、在国外发展比较好、能对浙大教学理念有启发的体育项目。”浙大体艺部主任吴叶海说，“我们聘请的外教，都来自国外俱乐部、运动队的运动员和教练，水平比较高。”

“‘原味’，就是指在全英文环境下教学，能够从语言和技能两方面提高学生对这个体育项目的理解和竞技能力。”“原味皮艇球”课程的责任老师吴戈说。通过这种交流，浙大的老师们也能接触到不同的训练方法和运动理念。

这天上午不到8点，浙大紫金港校区的田径场上，受训的学生还没有到齐，足球场上已经整齐摆好了各色训练器械。身着绿色上衣的外教，正在跟到场的学生一一打招呼。

“外教很敬业，也很细致，哪怕一个很小的技术动作，也要使用很多器械，尽量做到最好。”一名学生说。这些外教会通过手势、肢体动作等，不断地鼓励学生，而且他们认为犯错很正常，对犯错的学生反而会给予更多的鼓励。

浙大老师柳志鹏说，之所以在暑假开设“原味体育课”，一方面是因为外教来一趟中国不容易；另一方面，集中训练更有利于学生学习吸收，对提高运动水平更有帮助。

而且，在七月份还有部分学生因为要上暑期课程仍然留在校内，刚好可以上这门课程。

“秋冬学期的体育课我没有选上，所以就选了这个暑假的体育课。当然，在选之前我也怕天气太热，会被晒黑。而且，暑假还要留在学校，感觉有点怪怪的。没想到上了之后感觉挺好玩的，作为一个足球菜鸟，现在开始喜欢这项运动了。”浙大大一学生杨媛说。

另一名上皮艇球课程的学生方胡彪说：“在暑假上体育课，练习的时间很长，也很自由，更能全身心地投入进去。”（王湛）

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)