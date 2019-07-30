欧洲艺术类专业受青睐 大多数公立院校减免学费

原标题：欧洲：享受最好的艺术氛围

本报驻德国特约记者 青木 柳玉鹏

欧洲是西方艺术的发源地。欧洲大学的艺术类专业一直受到留学生的青睐。根据德国学术交流中心(DAAD)及欧盟机构的资料，目前在欧洲的中国留学生约有20万，其中1/10学习艺术类专业。

除了专业性艺术院校外，欧洲的综合性大学几乎都提供艺术类专业。专业有几十种，主要有美术、绘画、雕塑、建筑、艺术史、工业设计、自由艺术等。根据近年来QS世界大学艺术与设计学院的排名(200所)，约有1/3的顶尖艺术与设计学院来自欧洲。

“从排名来看，英国艺术类高校在欧洲最靠前。”德国柏林艺术大学艺术教育学者海尔曼对《环球时报》记者表示，这个排名来自英国，会偏向英国的学校。其评审标准主要看学术声誉、雇主声誉、引文等，比较有利于英语国家及研究性和商业性较强的艺术院校。

海尔曼认为，到欧洲学习艺术，应该按照自己的需求来挑选学校。一般来说，如果学习经典的课程，比如美术、艺术史、绘画雕塑、建筑等，那么英、法、德、意、西等西欧老牌艺术大国较为合适。这类学校也很多，比如今年QS排名第6位的意大利米兰理工大学、丹麦皇家艺术学院、柏林艺术大学、西班牙墨西哥国立自治大学等。

至于产品和工业设计类大学，以“北欧设计”著称的北欧高校较为突出，比如芬兰阿尔托大学、荷兰埃因霍芬设计学院、瑞典康斯特法克工艺美术设计大学等，当然西欧国家也有不少优秀学校，比如“世界现代设计的发源地”的德国魏玛包豪斯大学、法国国立高等工业设计学院、日内瓦艺术及设计学院等。

时尚创意类大学当属英国最为突出。QS排名第一的英国皇家艺术学院，在工程、建筑及设计学领域拥有卓越成就，尤其是盛产时装与设计大师的研究生院闻名国际时装设计界。其时装设计专业的毕业生大多被迪奥、古驰、香奈儿等大牌聘用并担任要职。伦敦艺术大学在多媒体设计、时尚管理、创意产业管理等处于领先行列。法国、德国、意大利等国家也有不少好学校。

“当然，东欧国家也有不少顶尖的艺术大学。”比如俄罗斯自古以来也有着深厚的艺术教育基础，其古典艺术院校历史悠久，师资力量雄厚。俄罗斯最著名的艺术院校是圣彼得堡列宾美术学院，被称之为大师的摇篮。列宾美术学院坐落于世界著名的旅游和艺术之城——圣彼得堡。列宾美术学院与巴黎中央美术学院齐名，是世界著名的四大美术学院之一。从该校毕业的学生均具有较高的油画、风景画、绘画、雕刻、艺术鉴赏的艺术专长。学院曾培养出了一大批杰出的现实主义大师，包括19世纪后期伟大的俄罗斯批判现实主义绘画大师伊里亚·列宾、世界艺术史上卓越的绘画巨匠瓦西里·苏里科夫、19世纪后期现实主义风景画的奠基人之一伊凡·希施金等。

莫斯科国立苏里科夫美术学院在表现艺术领域是当今俄罗斯首屈一指的学院。它继承了19世纪末20世纪初俄罗斯人文美术文化传统。学院是在俄罗斯绘画、雕塑、建筑学学校的基础上建立起来的高等艺术教育学府，并最终发展成为俄罗斯美术教育领域的世界著名大学。苏里科夫美术学院为俄罗斯乃至世界培养了众多美术大师和专业人才。该校的主要专业是油画、雕塑、版画、建筑学等。苏里科夫美术学院与中国哈尔滨师范大学等多所学校进行联合办学。

乌拉尔国立建筑与艺术学院也是俄罗斯的重点大学之一，其美术建筑专业方面在俄罗斯表现十分显著。乌拉尔国立建筑与艺术学院设有建筑系、设计系等5个系，主要专业有设计、室内装修艺术、建筑学、写生画等，学院有3000多名学生和研究生。该校曾有15人获得俄罗斯国家建筑师、艺术家、社会活动家称号。

除了专业突出外，在欧洲学习艺术学的留学生还可享受不少“欧洲特色的福利”。目前在德国柏林学习工业设计的章理对《环球时报》记者表示，欧洲大多数的公立院校均实行免学费或较少学费的政策，艺术留学的开销相对较低。有的大学还有补贴。其次，欧洲艺术院校申请流程简单，只要专业突出，有英语基础，文化课和语言水平要求低。而且许多课程用英语授课。

此外，在欧洲大学还可以享受欧盟内交流频繁的福利。根据欧盟院校的Erasmus项目，学生可以到欧盟内合作的大学交换几个学期。章理就在丹麦、意大利两个大学各学习了一年。艺术类专业毕业后，还可以在欧洲国家再停留一到两年。“在欧洲学习艺术专业，最好的是氛围。”章理说，欧洲城市到处可见各种博物馆、画廊等。而且欧洲民众艺术水准也高，对艺术人才相当尊敬。（青木 柳玉鹏）

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