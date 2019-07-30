中共中央政治局常委、国务院总理李克强日前就基础教育改革发展作出重要批示。批示指出：基础教育关系到每一个人，是提高国民素质、实现国家富强的基础性工程。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党中央、国务院决策部署，着力在提高质量、促进公平上下功夫，努力办好人民群众满意的基础教育。要优化配置教育资金资源，加大对贫困地区教育发展支持力度，促进义务教育均衡发展，加快解决一些地方“上学难”和困难家庭孩子辍学等问题，保障进城务工人员随迁子女接受义务教育，确保起点公平。多渠道办好学前教育，重视解决“入园难”问题。加大高中阶段教育普及攻坚力度。积极发展互联网＋教育，使更多学生共享优质教学资源。切实加强校园安全防范各项工作，营造阳光安全、家长放心的校园环境，让孩子们健康成长。确保义务教育教师工资不折不扣落实到位。引导全社会关心支持基础教育，共同托起未来的希望。

国务院7月29日召开全国基础教育工作会议，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席并讲话。她强调，要深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，认真落实李克强总理批示要求，把立德树人融入基础教育各环节，在巩固提高普及水平的基础上，实现高质量发展。

孙春兰指出，党中央、国务院高度重视基础教育，印发了关于学前教育、义务教育、普通高中改革发展三个文件。要认真抓好贯彻落实，把握定位，坚持社会主义属性、促进教育公平、基础教育优先发展、全面培养全面发展的原则，大力推进素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。树立科学的教育理念，坚持有教无类、因材施教，推动多样化办学，为不同性格禀赋学生提供更加适宜的教育。加快补齐基础教育短板，多渠道增加学前教育资源供给，着力解决“乡村弱”、“城镇挤”、“大班额”问题。深化教育教学改革，提高课堂教学质量，拓宽实践育人渠道。完善教育评价体系，扭转以升学指标评价学校的办法，树立正确的教育政绩观。加强教师队伍建设，做好教师编制核定和统筹，认真落实教师各项待遇。

孙春兰强调，各级党委政府要把发展基础教育作为重要任务，细化完善配套措施，加强教育教学督导，研究解决突出问题，推动基础教育不断改革创新、高质量发展。

《光明日报》（ 2019年07月30日 02版）

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