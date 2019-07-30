原标题：“全脑开发”真能让孩子变聪明？早教乱象亟待治理

早教机构真能让孩子变聪明吗

【记者调查】

编者按

教育神经科学是将神经科学、认知科学、教育学整合起来，研究人类教育现象及其一般规律的文理大跨度的新兴交叉学科。中国“脑计划”(脑科学与类脑科学研究)呼之欲出，脑科学研究成果在教育中的转化与应用研究正如火如荼地进行。

然而，我们却看到了不少与之不相称的所谓“全脑教育”乱象，如右脑开发、松果体开发、考试香水、听音频提升脑力、闪卡等。这种打着“脑科学与教育”培训的旗号，在家长、学生与教育人员中大肆传播的“神经神话”(没有脑科学证据支持的错误观点)，已经对正常教育教学秩序造成了不良影响。乱象背后的真相是什么？我们的记者就此展开了调查。

一冬一夏，早教机构都是最热闹的地方。

夏日骄阳炙烤之下，孩子们大多只能待在房间里，但是父母又不能全天陪伴，“如果有一个地方，孩子有同伴，时间安排合理，不用老和保姆待在一起看电视，那里，一定是早教班。”北京市东城区的李女士是两位宝宝的妈妈，这是她选择早教班的原因。

跟随李女士的脚步，记者走访了位于北京市朝阳区的数家早教机构，发现近期确实是早教机构的报名高峰期。每一家机构门前都人满为患。

记者发现，早教除了以“音乐”“运动”“游戏”“历史风物介绍”为主或主打“艺术”“社交”“学科知识”牌的机构外，还有一个重要类型，那就是主打“智商提升”的，而此类机构概念最为复杂。

这类机构大多从国外舶来，写着“右脑开发”“全脑开发”的招牌，“教学方式是通过快速展示‘闪卡、曼陀罗卡’等卡片，启发孩子思考，提高孩子智力。”李女士告诉记者。

1、思维早期训练效果无法判断

如何“提升智商”？记者专程来到一所从日本引进、非常知名的“脑智开发”机构，课程顾问首先为记者详细展示了人脑的构造图并介绍了左右脑的分工等，并告诉记者，“通过圆周率记忆课、扑克牌记忆课、连锁法记忆课等，可以有效提高孩子智力。”

在这里，“闪卡”是出售的教具，每盒数百元，价值不菲。记者发现，每一张卡之间并没有联系，有的是数字，有的是人物、动物、山川湖泊、天气变化。课程顾问表示，这几十张卡片通过课程训练，孩子都能记下来。“我们会教一些方法，比如把‘巫师’的图片记成‘50’，或者编一个故事，通过这样的训练，孩子的全脑都得到开发，会有你意想不到的成效。”这位顾问信心满满。

课后，记者随机采访了一些学生家长，他们表示，课程对孩子的自信和语言表达能力有一定帮助，但是对于智商的提升效果无法判定。课程顾问随即表示，“课程需要有连贯性，每周3节课，家长还要回去帮忙复习才能达到预期效果”。

“曼陀罗卡”则像是规律对称的几何花纹，有红、黄、蓝、绿四种颜色，据课程顾问描述，这也是上课的必备教具。“孩子看着花纹10秒之后描述出来卡片的形态、颜色，这是一种对思维的早期训练”。

2、“全脑训练”价格不菲

“全脑训练”可以达到什么效果？在另外一家同样引进自日本的“脑智开发”机构，记者首先看到的是课程顾问播放的课程创始人的视频。在视频中，这位创始人同样展示了“闪卡”“曼陀罗卡”等教具，值得注意的是，视频最后，这位创始人快速地翻阅一册书籍，几秒钟就翻阅完成，页面几不可辨。但是，她面前的孩子却能大致说出书籍的主要内容。那位孩子再三表示，自己是第一次看到这本书籍。这样的技能简直像是魔术一般神奇，但是课程顾问却表示，早期全脑训练是完全可以达到类似效果的。

这位课程顾问同样向记者展示了大脑的形态图，“突触”“松果体”等概念令记者十分迷惑，顾问干脆给记者一张简易图，这幅图分别画出了1岁、2岁、3岁婴儿大脑的突触数量，逐年递减，三岁之后已经接近成人。

“所以，早期全脑开发多么重要啊。”课程顾问感慨，“如果耽误，你耽误的是一个孩子的一生。有的孩子本身已经很聪明了，通过训练，在随后的智商测试中达到了门萨俱乐部的标准。有的孩子本身有一些智力障碍、甚至低智，但是通过训练，他慢慢恢复了，甚至比大多数孩子都聪明。我们这里有一位老师，她本身就是孩子家长，她的孩子智商一般，但是在训练之后，变得聪明健康。于是这位妈妈毅然投身到全脑开发的事业中来，宣传我们，推广我们。”

记者翻开该机构的学生作业，发现在这里，6岁孩子已经学习“分数”的概念，有正确书写“六分之一”等题目。

记者发现，这些“全脑开发”类课程价格不菲，99节课程均价4万元左右，每节课400余元。在这些机构中，还有一些明星家长的身影，记者随机采访了下课的学生家长，大家反映，课程对孩子的“自信”“专注力”有一定提升，但对于智商的提高“暂时没有发现”。

3、早教市场乱象亟待厘清和治理

由于以上两家机构均来自日本，记者通过日文网站试图搜索这两家机构的来历。其中一家机构的日本官网中，加盟机构并没有中国。而另外一家的宣传同样存在夸大的成分，这家机构的日本官网被明确标明是“广告”，日本学者吴女士告诉记者，这种情况应该是给付了搜索网站一定的宣传费用参与竞价。同时，这家机构在日本的总部仅仅是立川市的一间早教教室。而且，工作人员的平均年龄仅有28岁，平均年薪320万日元。吴女士告诉记者：“按照日本厚生省2016年的统计数据，刚毕业大学生初次入职年薪为290万日元，按照今天的数字，320万日元聘用不到有经验的教师。同时，教师平均年龄这么年轻也可以佐证这个问题。”

教师没有经验、机构规模很小，既然如此，那“享誉全球”“风靡日本”的宣传又是从哪里得出的呢？尽管此前一些媒体对“全脑开发”“右脑教育”的骗局做了一定的梳理，但是，这依然挡不住这些虚假、夸张的早教机构大行其道。

这几类机构中，打“提前学”擦边球的有之，打“高科技”擦边球的有之，为什么早教机构的准入门槛如此低？中国幼教年会秘书长孙纲道出了其中玄机：“早教机构不是法律界定的概念，是一个市场称呼的名词。严格意义上说，8岁以下的儿童早期教育都应该称为‘早教’。但是目前，有一些机构把早教这个定义提前到0-3岁，这是错误的。”

“早教机构往往属于公司行为，在工商部门注册就可以，相对来说标准比较宽泛，监管比较松散。”孙纲说。

不过，好消息是，今年4月，国务院办公厅出台《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》，“未来，三岁以下婴幼儿的照护工作将有章可循。市场的乱象也将进一步厘清。”孙纲说。“相信未来，这些扯大旗作虎皮的所谓早教机构，一定会越来越少，直至绝迹。”(本报记者 姚晓丹)

(责编：郝孟佳、熊旭)