原标题：“逃避式考研”上热搜：七成网友认为考研目的是就业

本报今天刊发的《逃避式考研渐热：留恋校园？恐惧社会？》一文引起网友热议。截至记者发稿，“逃避式考研”作为微博话题已有1.6亿的阅读量，讨论2.1万。不少正在备考或有考研经历的网友纷纷发表了观点。一些网友认为，如今很多工作岗位都要求研究生学历，考研成为不得已的选择；另一些网友认为，“逃避式考研”并不可耻，在读研过程中减轻一些对未来的焦虑，思考自己的人生方向是十分有意义的。

今天，中国青年报官方微博还就“考研的目标”发起投票。截至记者发稿，该投票共有15.6万人参与。其中，有68.4%的网友认为，“为了提升学历好找工作”是考研的目标。另外，18.9%的网友将“不想进入社会工作”作为考研目的，而仅有8.7%的网友将“继续深造做学术研究”作为考研目的。

在中国青年报的微博评论区，一条收到了8789个赞的评论写道，许多岗位要求研究生学历，如果对学历限制少一点，也没这么多人读研。网友“周小颖Yisa”表示，现在就业对本科生的友好度大家都看得见，如果不是形势所迫，谁不想早点工作呢？

考研，也是为了一种执念与热爱。网友“雪菜-dawn”表示：“我已经毕业1年，现在重新准备考研。当初毕业的时候也想过逃避社会去考研，可当时没有想到自己热爱什么，应该读哪个专业。所以当初决定先找到喜欢的工作，再选择读研深造。”

在网友的讨论中记者看到，无论“考研”目的是什么，为考研付出的努力都值得大家肯定。网友“橘子米花”表示：“大一到大三的时候，不懂考研真正的意义是什么，只把研究生当作高学历。当我站在选择的路口，一面是大学毕业进入社会的恐惧，一面是选择考研要承担的压力，我才知道每一条路都不容易，我要用最大的勇气作出选择，然后默默努力。(中国青年报·中国青年网记者 叶雨婷)

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