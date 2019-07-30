原标题：上兴趣班不考级等于白上？莫让升学焦虑做考级“助推器”

上兴趣班而不考级，等于白上？

《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》出台，提出“严禁以各类考试、竞赛、培训成绩或证书证明等作为招生依据，不得以面试、评测等名义选拔学生”。然而，半月谈记者发现，在一些地方，兴趣班与考级机构打着“国家认证”“升学加分”的旗号，鼓动、暗示家长提早抢占“升学优势”。孩子的兴趣爱好由此被考级考证“集训化”绑架、锁定，考级成了孩子兴趣学习中躲不过去的“坑”。在精心编织的“培训、考级、升学”的“一条龙”“业态设计”中，家长和孩子为了真假难辨的“升学加分”疲于应对。

不考级不能学新课，兴趣班大搞集训赚钱

“妈妈，考级有什么用啊？我好累！”面对动辄2个小时的跆拳道考前集训，长春市民马艳的儿子不停地抱怨。马艳说，为了增强儿子体质，给孩子报了跆拳道班。但学了不到半个月，教练就动员孩子报名考级。

不只是跆拳道，书法、美术、舞蹈、围棋……几乎所有的兴趣班都有人组织考级。考级的费用由考试机构收取，兴趣班则通过开设考级集训课程获利。

长春市一家美术培训学校招生工作人员常老师对半月谈记者说，考试集训课程与日常课程不同，会针对美术考级规则，让学生集中上2到3个小时课程，训练学生完成考试作品，是日常课时的2到3倍，课时费也会翻番。

为了让学生更多参加考级，部分培训机构甚至将考级作为评定学生能否学习新课的标准。长春市民王梦洋说，女儿学舞蹈不到3个月，培训学校就要她报考舞蹈一级，她不同意，学校老师就说“不考级没办法证明孩子学会，只能练之前的动作”。

可替考、可跳级、能押题，也令家长大跌眼镜。某美术培训班负责考级的魏老师直言不讳，命题时会在12幅作品中抽4幅，但是该校老师能够100%压中题。只要练会4幅画作，现场“照葫芦画瓢就行”。此外，该培训班还鼓励孩子跳级考，只需补交每级200元的跳级费。

教练裁判同一人，更让人质疑考级的公正性、权威性。经营美术培训学校多年的张一元(化名)透露，表面上，培训学校和考级机构各自收费，各自独立。但有很多考级机构会跟培训学校“挂牌合作”，指定“培训学校”，甚至邀请学校老师作为考级评委，或将学校作为考场。

莫让升学焦虑成为考级“助推器”

“升学钥匙”“学习棋类可以活跃孩子头脑，很多中学都有棋类特招生”“跆拳道考到国际黑带，上学可以加20分”“美术考满十级，好中学你随便挑，高考也有46所学校认可”……各大培训机构的金字口号，击中的是孩子升学痛点。

虽然各地小升初、中高考已取消了此类加分，且半月谈记者采访多家中学及教育主管部门，都否认证书与升学挂钩，但这类“真假难辨”的宣传仍让很多家长趋之若鹜。

“没有家长不愿意投资孩子，培训机构其实就是抓住了这种心态。”北京一家教育咨询机构负责人直言，只有将培训、考级、升学三者结合，给家长明确的预期，家长才愿意埋单。“否则学了那么多年，什么结果都看不到，家长是不认可的。”

“国家在规范考级考证的同时，最根本的还是要治理择校热。因为有择校热，就会有择校的工具，考级行为就是择校的工具。”教育专家熊丙奇表示，教育部门应对各地竞赛、考级考证等进行规范，重点打击培训、考证、考级、竞赛、择校形成的产业链条。

吉林长春解放大路小学副校长田丹认为，兴趣班考级乱象的一大原因在于管理缺位，目前兴趣班虚假宣传行为没有得到很好的治理。

吉林省家庭教育协会会长沈健建议，加强对家庭教育科学理念的宣传力度。只有家长理解了兴趣培养的规律，才能让孩子更好地发展爱好、培养特长，而不是急功近利地应试，导致“兴趣变成负担、好学变成厌学”。

来源：《半月谈》2019年第14期

记者： 李双溪

(责编：郝孟佳、熊旭)