高校学子暑期赴长三角，调研生态文明一体化

人民网讯 近日，江南大学环境与土木工程学院的大学生组建实践团队，在暑期走进上海黄浦、江苏无锡、浙江奉化、安徽黄山等地，开展实地调研，了解长三角区域生态文明一体化情况。

实践团队合影（主办方/供图）

在谈及到本次活动给学生带来的影响时，江南大学环境与土木工程学院老师何涛说：“自长三角一体化发展上升为国家战略后，生态文明一体化也进入全面提速的新阶段。在实践调研活动中，同学们将专业所学知识与实际结合，意识到‘绿水青山就是金山银山’的科学性，认识到垃圾分类是新时尚，感悟到新时代环境人肩负的使命与担当。”

学生街头采访垃圾分类开展情况（主办方/供图）

据了解，该团队还走进奉化生活垃圾分类办公室、上海排水管理处等开展座谈，利用街头采访、入户走访调研垃圾分类开展情况；参观无锡高新水务梅村污水处理厂、无锡许仙港藻水分离站、太湖蓝藻打捞点等地，取水样检测，加入调研太湖流域协同治理；前往黄山新安江调研跨流域生态补偿机制，走进奉化溪岙村、长岭村感受乡村建设。团队也走进社区暑期学校开展环保教育，进行问卷调查普及环保知识，与当地居民讲解专业知识。

大学生开展水质检测（主办方/供图）

社区开展环保宣传教育（主办方/供图）

在调研过程中，学生们看到长三角区域绿色建设一体发展，生态环境改善，垃圾分类逐渐成为新时尚，深受感触。大二学生舒抒说：“生态文明建设功在当地、利在千秋，我们要努力为‘美丽中国’做出自己的努力。”

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)