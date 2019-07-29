大型历史题材舞台剧《初心》开演

人民网北京7月29日电 日前，“青春中国七十年，扬帆壮丽新时代”——2019第九届中关村国际青年艺术季暨大型原创历史题材舞台剧《初心》在中华世纪坛剧场隆重上演，来自16个国家的外国留学生、海淀的30余所高校大学生及党员群众欢聚一堂，喜迎新中国70周年华诞。

大型原创历史题材舞台剧《初心》在京上演

本次活动通过话剧与诗词朗诵结合的沉浸式演出进行呈现，内容贯穿建国前期、建国初、改革开放、新时代的四个时代，诠释中国共产党领导下的伟大变革，为新中国成立70周年献礼。

大型原创历史题材舞台剧《初心》在京上演

舞台剧以“猛回头，五四风雷新民主”拉开序幕，重现民国第一外交家顾维钧据理力争、捍卫国家领土主权的故事，展现了中华儿女的昂扬斗志。“颂中华，独立自主新纪元”从细节入手，讴歌了共产主义战士雷锋甘于平凡、无私奉献的“螺丝钉”精神。“勇突破，强国之路新阶段”抑扬顿挫、声情并茂，深情表白了以邓稼先、陈春先为代表的社会主义建设者。最后一部分“念初心，携手奋进新时代”由国家一级演员、北京朗诵艺术团团长、当代人民朗诵艺术家殷之光老师朗诵的《我骄傲我是中国人》更是将整个活动推向高潮。活动结尾由所有演员上台唱响《我的祖国》，共同表达浓郁的爱国之情。

大型原创历史题材舞台剧《初心》在京上演

“话剧中这些感人事迹让我感觉非常震撼，中国不仅有丰富的传统文化，还有令人敬佩的中国精神，来到中国留学是我最正确的选择！”来自摩洛哥的留学生柯家乐兴奋地诉说他的感受。北京市社工服务机构第三联合委员会副书记罗旭同志谈到：“从雷锋同志无私奉献的故事中，我仿佛看到了当前的基层党部工作者的身影，作为一名普通的基层党部工作者，要甘于做社会主义强国建设中的一颗“螺丝钉”，坚持在平凡岗位上做不平凡的工作。”

本次活动通过话剧结合朗诵的创新形式歌颂祖国70年奋进史诗，歌颂新中国成立七十周年以来中国人勇于担当、勤劳奉献、不断拼搏的爱国精神，引导大众在延续民族文化血脉中开拓前进。通过搭建文化交流平台，共诵史诗、共演史事、共话未来，共同汇聚青春力量，让中国优秀传统文化和社会主义核心价值观在青年心中扎根，从历史中汲取前行的力量，争做新时代的奋斗者、追梦者！

(责编：实习生(徐玮辰)、熊旭)