 阅读，为我们的思想插上翅膀！

人民网北京7月29日电 第五届“未来精英”中国阅读之星风采展示暨2019年度《读懂中国》中华经典诵读工程全国总展示26日-28日在北京外国语大学举办。活动现场发布了《阅读倡议书》，号召全国的青少年儿童与书为伴、终身“悦”读。

图为《阅读倡议书》发布环节 主办方供图

中国儿童文学研究会会长庄正华指出：当下是读书的好时代，“未来精英”通过阅读创作、阅读演讲、阅读辩论、经典诵读等形式为广大青少年儿童与家长搭建了平台，帮助孩子在阅读中养成思考和探索的习惯，从小立志做中华传统文化的弘扬者。

著名儿童文学作家张之路希望青少年带着独立思考能力阅读中华经典，通其意、感其思、悟其得，在表达中华经典文化的过程中言之有物、言之有序。张之路还寄语孩子们：“今天种下一粒文学的种子，明天收获一棵幸福的大树。”

韬奋基金会副秘书长黄国荣表示，青少年是思想正在崛起的新生群体，正处于“为中华崛起而读书”的大好年华，“未来精英”以阅读的力量帮助青少年朋友们做好中华文化承上启下的使者，同时延续中国经典文学的博大与精深。

记者了解到，小精英们历经读晓百科、童年经典、传记文学、少年评论家等主题荐书阅读演讲环节以及绘本立体阅读展示、古诗诵与说、经典作品朗诵、创意故事会、演讲答辩 、阅读辩论等独具特色的环节，最终角逐产生全国冠亚季军、特等奖、一二三等奖以及“全国阅读之星勋章”“全国朗诵之星勋章”两个专项奖。

图为“阅读之星”颁奖典礼环节 主办方供图

据悉，本次活动由韬奋基金会、中宣部学习出版社、中国下一代教育基金会、中国儿童文学研究会等七个单位联合主办，活动自2018年9月启动以来，来自全国20多个省市36万喜爱阅读的家庭参与其中，最终400多名优秀阅读少年晋级全国总展示，此前该项活动已成功举办四届。（何淼 王子文）

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