原标题：京师华艺全国青少儿主持与表演项目启动暨专家委员会成立仪式在京举行

2019年7月28日，京师华艺全国青少儿主持与表演培训项目启动暨专家委员会成立仪式在京举行。中国关心下一代工作委员会健康体育发展中心主任郝锐、中国关心下一代工作委员会健康体育发展中心副秘书长郑皓天、著名表演艺术家谢芳、中国歌剧舞剧院著名艺术家张目、著名朗诵艺术家殷之光、中国儿童艺术剧院著名艺术家杜声显、中国传媒大学副教授王明军、北京京剧院青年团青衣演员郑潇等相关领导和专家出席了会议，启动仪式由北京电视台著名节目主持人康咏主持。

中国关心下一代工作委员会健康体育发展中心主任郝锐在致辞中指出，青少儿主持与表演是一门综合性的艺术课程，对青少年儿童的艺术审美、语言表达、肢体动作、逻辑思维等能力的全面提升有着重要的意义。通过主持与表演的系统学习，可以培养孩子的表演天赋，充分调动孩子学习表演的积极性，让儿童在学习主持与表演的过程中获得健康的心态，在潜移默化中学会随机应变、与人沟通，激发孩子的多元化潜能。

启动仪式上，著名表演艺术家谢芳、中国歌剧舞剧院著名艺术家张目、著名朗诵艺术家殷之光、中国儿童艺术剧院著名艺术家杜声显、北京电视台著名节目主持人康咏、中国传媒大学副教授王明军、北京京剧院青年团青衣演员郑潇等受聘成为青少儿主持与表演专家委员会专家。

京师华艺全国青少儿主持与表演培训项目由中国关心下一代工作委员会健体中心青少儿主持与表演专业委员会提供学术支持，北京京师华艺教育科技有限公司负责全国运营，项目联合中国传媒大学、中央戏剧学院、北京电影学院、北京师范大学等多所高等院校的资深教师、客座教授以及数百位经验丰富的校内外一线培训机构老师共同编写了《全国青少儿主持与表演系列教材》，为3-15岁的青少年儿童量身打造了科学系统的主持与表演课程，通过生动有趣的形式，把快乐的主持表演训练和语言潜能开发游戏结合起来，将通俗易懂的形体动作训练、语音训练、儿歌朗读、诗文朗诵、学讲故事、童话剧排演等系统地贯穿其中，激发孩子听、说、读、演、思考、想象的兴趣，快速提升儿童的自信心、表达力、理解力与认知能力，将为今后的学习和成长打下坚实的基础。

(责编：郝孟佳、熊旭)